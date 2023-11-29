Втрати окупантів стрімко зростають: бригадний генерал ЗСУ повідомив про успіх

На фронті ситуація залишається складною, але наші захисники продовжують ефективно протистояти ворогу. На Таврійському напрямку росіяни понесли важкі втрати.

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Бригадний генерал ЗСУ повідомив про успіх на Таврійському напрямку / Колаж Главред, фото: t.me/otarnavskiy, скріншот із відео 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи

28 листопада ворог значно активізував бойові дії на Таврійському напрямку, залучаючи до спроб наступу бронетехніку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у своєму Телеграм-каналі.

За його словами окупанти завдали 17 авіаударів та 4 ракетних удари. Всього за день на Таврійському напрямку фронту відбулося 56 бойових зіткнень.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. До слова, ворог все ще намагається оточити місто. Загальні втрати ворога склали 639 осіб. Ще 4 окупанти здалися в полон", – написав Тарнавський. відео дня

Генерал повідомив, що Силами оборони України було знищено 48 одиниць військової техніки, а саме:

4 танки,

7 ББМ,

4 артилерійських системи,

22 БпЛА,

9 автомобілів,

1 одиницю спецтехніки,

1 важливий об’єкт ворога.

Крім цього, пошкоджено ще 33 одиниці техніки противника.

Генерал Тарнавський також підкреслив, що на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція.

Наступ росіян на Авдіївку

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що протягом останніх днів російські війська здійснили обмежене просування на північному напрямку "кліщів" у спробі оточити місто Авдіївка.

Офіцер 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцькийзазначив, що в районі Авдіївки ситуація під абсолютним контролем Сил оборони України. Цільові завдання російських сил залишаються незмінними, але противник не може досягти їх.

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука додав, що захоплення цього населеного пункту надало б російським військам можливість створити котел для українських захисників.

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