'У них агонія': ворог кинув всі сили на захоплення важливого міста - офіцер ЗСУ

За словами офіцера, окупанти продовжують тактику так званих "м'ясних штурмів" для оточення і захоплення міста Авдіївка.

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Ворог постійно атакує - офіцер ЗСУ про ситуацію на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

Росіяни зосередили свою увагу виключно на Авдіївському напрямку. Вони продовжують наступальні дії із використанням техніки та артилерії. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Станом на зараз ситуація на Авдіївському напрямку нічим не відрізняється від попередніх днів. Наразі погодні умови такі, що дійсно заважають росіянам вести дуже активні наступальні дії й використовувати техніку, сьогодні навіть дрони не літають. А вчора була сонячна погода, і летіло все. Зараз погода така, що знову грає нам на руку. Противник цілодобово застосовує артилерію", - зауважив Цехоцький.

Офіцер додає, що росіяни застососують всі можливі сили для того, аби завершити оточення міста Авдіївка.

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"У них вже така агонія, що їм треба в цю Авдіївку зайти й оточити її. Лягти там, але захопити. Ми їх знищуємо, а вони пруть і пруть. Росіяни усю увагу сконцентрували на Авдіївському напрямку. Керівництво армії РФ постійно бреше своїм військовим про якісь успіхи. І це підштовхує цих тушок йти в наступ, йти на штурм. А для ЗСУ - це цілі, які треба знищити", - наголосив Цехоцький.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія розгортає наступ на шести напрямках навколо Авдіївки.

Росіяни лізуть із усіх щілин, розповів майор запасу Олексій Гетьман. Вони використовують важкі бомби і завдають авіаударів. Оборона Авдіївки ускладнюється.

Як йдеться у повідомленні розвідки Міноборони Великобританії, окупанти зазнають величезних втрат через атаки на Авдіївку.

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