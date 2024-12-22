РФ намагається форсувати Дніпро: експерт розповів, чи є загроза для Херсона

Росіяни роблять усе для того, щоб розтягнути лінію фронту.

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Навіщо окупанти форсують Дніпро / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Ключові тези експерта:

Росіянам буде важко втримати плацдарм на правому березі

Армія РФ намагається розтягнути лінію фронту

Російські окупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині, однак шансів на успіх у них мало. Таку думку висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі Радіо NV.

За його словами, біля Антонівського мосту ширина річки Дніпро приблизно кілометр. Тобто всі ці просування окупантам потрібно робити під щільним вогнем — не кажучи про артилерію, танки, навіть під стрілецькою зброєю буде зробити це дуже важко.

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Нарожний переконаний, навіть якщо уявити найважчий сценарій, що російська ДРГ закріпилася на правому березі, утримати якийсь плацдарм їм буде дуже важко.

"Правий берег високий, тобто їм треба буде вгору забиратися після форсування. За спиною у них буде річка шириною один кілометр, яку вони повністю не контролюють. Усі постачання йтимуть виключно через цю річку. Знищити цю лінію постачання буде дуже просто, як і скинути цю ДРГ назад у річку", - пояснив військовий експерт.

Він додає, що зараз росіяни намагаються відволікати увагу українських бійців від гарячих напрямків.

"Вони прекрасно знають про брак у нас особового складу. Вони роблять усе для того, щоб розтягнути лінію фронту: щоб у Херсоні нам треба було утримувати боєздатні підрозділи, а не використовувати їх, скажімо, на Покровському або Времівському напрямку", — підкреслив Павло Нарожний.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Як писав Главред, 20 грудня війська РФ запустили по Херсону близько 1000 снарядів за 40 хвилин. Прильоти були зафіксовані в усіх районах міста. Унаслідок ворожих дій постраждали люди, було пошкоджено будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Згодом "Николаевский Ванек" у своєму Telegram-каналі писав, що дві російські групи під прикриттям інтенсивного обстрілу намагалися прорватися до Антонівського мосту, але зазнали поразки. ЗСУ завдали удару у відповідь по російських штурмових групах.

Той факт, що війська РФ активізувалися на Херсонському напрямку підтвердив і президент Зеленський. На щастя, Сили оборони відбили ворожі атаки.

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Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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