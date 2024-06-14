"РФ намагається домогтися перемир'я до осені": Загородній пояснив, що задумав Путін

Росія розуміє, що восени вже буде видно проблеми з її енергетикою, і вона опиниться у слабкій позиції.

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Загородній пояснив, що задумав Путін/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Країна-агресорка Росія хоче домогтися перемир’я до осені цього року, тому що восени вже буде видно проблеми з її енергетикою, і тоді вона опиниться у слабкій позиції.

Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що Україна буде дотискати Росію військово-політичним шляхом, щоб змусити країну-агресорку вивести свої війська з території нашої держави.

У відповідь на питання, чи можуть на саміті у Швейцарії заговорити про те, що Росія повинна вивести свої війська з України, Загородній нагадав, що за це вже проголосували в ООН.

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"На цьому саміті обговорюватимуть три пункти плану Зеленського з десяти, а на наступному – вже може бути все решта. Росія метушиться і намагається домогтися перемир'я, тому що розуміє, що восени вже буде видно проблеми з її енергетикою, і тоді вона опиниться в зовсім слабкій позиції: коли в тебе валиться економіка, складно розповідати, який ти сильний. Україна буде дотискати РФ військово-політичним шляхом, щоб домогтися виведення російський військ зі своєї території", – зазначив експерт.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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Раніше повідомлялося, що окупанти перекинули до Криму С-500 – у ЗСУ назвали дві особливості комплексів. Російська пропаганда могла перебільшити можливості зенітного ракетного комплексу С-500, вважає представник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

Також раніше повідомлялося, що росіяни загнали добровольчий корпус на фронт. По всьому фронту діють сформовані угруповання добровольчого корпусу РФ, але його ефективність вкрай низька, а втрати "перегнали" показники регулярної армії.

Нагадаємо, Путін зробив ганебну заяву про наступ на Київ і вибухнув "умовами миру". Російські окупанти, які мріяли "захопити Київ за три дні", нібито й не збиралися цього робити, сказав кремлівський керівник Володимир Путін.

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