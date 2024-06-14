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"РФ намагається домогтися перемир'я до осені": Загородній пояснив, що задумав Путін

Альона Вороніна
14 червня 2024, 14:49
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Росія розуміє, що восени вже буде видно проблеми з її енергетикою, і вона опиниться у слабкій позиції.
Тарас Загородний, Владимир Путин
Загородній пояснив, що задумав Путін/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Країна-агресорка Росія хоче домогтися перемир’я до осені цього року, тому що восени вже буде видно проблеми з її енергетикою, і тоді вона опиниться у слабкій позиції.

Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що Україна буде дотискати Росію військово-політичним шляхом, щоб змусити країну-агресорку вивести свої війська з території нашої держави.

У відповідь на питання, чи можуть на саміті у Швейцарії заговорити про те, що Росія повинна вивести свої війська з України, Загородній нагадав, що за це вже проголосували в ООН.

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"На цьому саміті обговорюватимуть три пункти плану Зеленського з десяти, а на наступному – вже може бути все решта. Росія метушиться і намагається домогтися перемир'я, тому що розуміє, що восени вже буде видно проблеми з її енергетикою, і тоді вона опиниться в зовсім слабкій позиції: коли в тебе валиться економіка, складно розповідати, який ти сильний. Україна буде дотискати РФ військово-політичним шляхом, щоб домогтися виведення російський військ зі своєї території", – зазначив експерт.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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війна в Україні вторгнення Росії Тарас Загородній
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