Окупанти перекинули до Криму С-500: у ЗСУ назвали дві особливості комплексів

Російська пропаганда могла перебільшити можливості зенітного ракетного комплексу С-500, вважає представник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

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Окупанти поки що не застосували С-500 у Криму - Євлаш / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот YouTube

Окупанти агресора Росії перекинули до захопленого Криму зенітні ракетні системи С-500. Поки що мало інформації, проте відомо, що такі ЗРК можуть працювати у парі з С-300 і С-400, а також на більшій дистанції, ніж попередні комплекси. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що потенціал С-500 може значно перевищувати можливості свого попередника С-400.

Втім, висновки поки що робити зарано, оскільки росіяни ще не використали комплекс у бойовій роботі.

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"За їхньою (росіян) інформацією, С-500 значно перевищує показники С-400 і може працювати в парі з різними комплексами. Тобто поєднуватися з тими ж С-300, С-400. Ну і звісно, що може досягати більшої дистанції, на більші висоти працювати. Проте у бойовій роботі реально поки що ми не бачили його", - сказав Євлаш.

Також він додав, що пропаганда РФ могла завищити показники свого нового ЗРК.

"Тому давайте дочекаємося, оскільки ми знаємо, що російська пропагандистська інформаційна машина вже звикла завищувати свої показники і не лише у перемогах, а й у тактико-технічних характеристиках. Тож дочекаємося і побачимо, на що вони дійсно здатні", - підкреслив Ілля Євлаш.

Що відомо про ЗРК С-500? С-500 - російський зенітний ракетний комплекс, також відомий під назвами Прометей і 55Р6М Тріумфатор-М. Розроблений концерном ВКО Алмаз Антей. Росіяни стверджують, що це комплекс нового покоління зенітних ракетних систем, де застосовують принцип роздільного розв'язання завдань знищення балістичних і аеродинамічних цілей. У травні 2021 року глава Кремля Володимир Путін заявив, що випробування комплексів С-500 на той момент "успішно завершувалися". ЗРК збиралися поставити до ПКС РФ, пише Вікіпедія.

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