Втрати "гірше нікуди": росіяни загнали добровольчий корпус на фронт

По всьому фронту діють сформовані угруповання добровольчого корпусу РФ, але його ефективність вкрай низька, а втрати "перегнали" показники регулярної армії.

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Окупаційна армія відправила на фронт добровольців, однак вони не змогли показати результат / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Країна-агресор Росія з усіх сторін шукає, як би поповнити свої ряди та отримати ще один шанс на наступ в Україні. Однак виходить це в командування РФ досить погано.

Прикладом є добровольчий корпус, який активно задіюють у бойових задачах на фронті. В огляді Міністерство оборони Британії в соцмережі X проаналізувало, що це формування росіян не дуже підходить до поставлених задач та зазнає великих втрат.

"Російське Міноборони все більше централізує механізми командування й контролю за неформальними проросійськими силами, ймовірно для того, щоби спростити їхнє використання у наступальних операціях в Україні", – йдеться у повідомленні.

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Саме добровольчий корпус Росія створила ще у лютому 2023 року під єдиним командуванням і управлінням. До його лав вступили близько 20 тисяч охочих - це резервісти, колишні ув'язнені і найманці. Угруповання вже більше року залучають до наступальних дій. Аналітики вважають, що така тактика стала програшною для Кремля.

"Російські нерегулярні формування – це переважно легкі піхотинські підрозділи, у яких немає інтегрованої артилерійської підтримки чи підтримки з повітря, і це робить їх більш вразливими, аніж регулярні підрозділи. Відповідно, упродовж останніх 9 місяців нерегулярні російські підрозділи ймовірно зазнавали пропорційно більших втрат, аніж регулярні сили російської армії", – зазначили в огляді.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Штурми та наступи російських окупантів на території України

Напередодні з'ясувалось, що російське військове командування перекидає максимальну кількість резервів та ресурсів на Харківський напрямок, щоб зупинити відступ власних військ.

Раніше посадовець НАТО на правах анонімності розкрив подобові втрати російських окупаційних військ в ході наступу на Харківщині в травні 2024 року. У травні російська окупаційна армія втрачала 1000 військовослужбовців загиблими щоденно.

На Півдні ворог не припиняє спроб штурмувати українські позиції, однак ЗСУ вдалося відбити всі спроби атак противника, а також знищити 5 човнів російської армії, також угруповання країни-агресора втратило чимало живої сили.

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