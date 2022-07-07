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У РФ вперше за 133 дні війни в Україні промовчали про "досягнення": в ISW пояснили, що це означає

7 липня 2022, 06:40

Російські війська значною мірою взяли оперативну паузу. Водночас Кремль продовжує готувати економіку Росії до затяжної війни.

російські військові, Путін
Після відходу українських військ з Лисичанська 3 липня армія РФ взяла оперативну паузу / Reuters

Вперше за 133 дні повномасштабної війни проти України Росія не заявила про свої "успіхи". Це говорить про те, що російські війська в значній мірі взяли оперативну паузу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Водночас Кремль продовжує готувати економіку Росії до затяжної війни проти України.

Аналітики ISW зазначили, що Міноборони Росії щодня заявляло про "територіальні досягнення" окупантів з початку війни, однак не зробило цього після відходу українських військ з Лисичанська 3 липня.

Водночас російські війська все ще проводили невдалі наземні штурми по всіх напрямках 6 липня.

Дослідники кажуть, що такі спроби узгоджуються з оперативною паузою, адже вона не вимагає повного припинення активних бойових дій.

"У цьому випадку це означає, що російські сили, імовірно, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, намагаючись створити умови для більш значних наступальних операцій та відновити бойову міць, необхідну для виконання цих більш амбітних завдань", - вважають експерти.

У ISW кажуть, що так Кремль намагається мобілізувати російську економіку і промисловість на підтримку війни проти України, готуючись до затяжних бойових дій.

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Російські війська вели наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська, продовжували просуватися на захід у напрямку Сіверська від кордону Луганської та Донецької областей. Також росіяни намагалися наступати на Бахмут з півдня, здійснили обмежені наземні атаки на північ від Харкова.

Російські війська провели невдалий наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Також ISW пише, що російські війська можуть формувати нову військову частину в Муліно Нижегородської області.

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Як повідомляв Главред, військові аналітики Інституту вивчення війни раніше заявили, що метою РФ у війні досі є знищення суверенітету України і зміна режиму попри російські військові невдачі й риторику, що натякає на зниження військових цілей після цих поразок.

Також експерти ISW прогнозували, що російські окупаційні війська РФ готують наступ на Бахмут і Сіверськ Донецької області, однак після боїв за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх. Поки що ворог зміцнюється в Лисичанську, після захоплення якого президент країни-агресора Володимир Путін дозволив дати окупантам паузу "за успіхи".

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