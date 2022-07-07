РФ може атакувати лише на одному напрямку фронту: Данілов розповів про виснаження арсеналу ворога

Данілов заявив про ознаки виснаження арсеналу Росії / Фото Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російський арсенал істотно зменшився, і у країни-агресора більше немає сил для проведення атак більш ніж на одному фронті.

Про ознаки виснаження запасів путінської армії Данілов розповів у коментарі The Wall Street Jounal.

Секретар РНБО звернув увагу, що РФ концентрує дуже велику кількість артилерії та бронетехніки на кожному квадратному кілометрі, що дає їй перевагу. Однак ситуацію змінює поставка в Україну американських систем HIMARS, які дозволили завдати ударів по російських цілях за лінією фронту, які раніше були поза досяжністю українських гармат.

Данілов підкреслив, що війська РФ дуже стурбовані роботою HIMARS, тому що беззахисні перед цими установками. За його словами, на території України діють вже дев'ять HIMARS і аналогічних американських комплексів. Однак щоб почати контрнаступ на сході, потрібні ще десятки таких установок.

читайте такожЗСУ отримали HIMARS і можуть вдарити по Кримському мосту: експерт назвав умовуДанілов також пояснив, навіщо РФ постійно завдає ракетних ударів по Україні. За його словами, це робиться для того, щоби послабити підтримку війни в українському суспільстві. Данілов нагадав, що переважна більшість українців вважає неприйнятним досягнення мирної угоди з Москвою шляхом поступки територій.

"Ми хочемо в якості нашої перемоги повернення наших територій і безпеку від нового нападу. Чи збігається наша перемога з перемогою наших партнерів, які нам допомагають – велике питання", – додав він.

Як повідомляв Главред, 89% українців виступають проти підписання мирної угоди з Росією, якщо це передбачатиме крок, коли потрібно буде поступитися РФ українськими територіями, які країна-агресор встигла захопити з 24 лютого 2022 року. До територіальних поступок заради "миру" готові лише близько 10% українців.

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