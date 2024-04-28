РФ застосувала БпЛА невстановленого типу для атаки на Україну: деталі від ЗСУ

В ЗСУ зазначили, що для проведення розвідувальних заходів над територією України, російські окупанти застосовують широкий спект різних типів безпілотників.

https://glavred.net/ukraine/rf-primenila-bpla-neustanovlennogo-tipa-dlya-ataki-na-ukrainu-detali-ot-vsu-10561088.html Посилання скопійоване

Силами ППО було знищено 1 із 5 БпЛА "невстановленого типу" / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Телеграм-канал Цаплієнка

У ніч на 28 квітня російські окупанти атакували Україну 4-ма ударними дронами типу "Шахед" та п'ятьма дронами невстановленого типу з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Один із БпЛА невстановленого типу, ймовірно розвідувальних, вдалось збити силам ППО. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

"Вчора було збиття. Це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак і фактично чи не щодня окупанти їх втрачають, бо постійно йде бойова робота, постійно їх збивать (сили оборони України, - ред) і над Миколаївською, і над Херсонською, і над Одеською областями", - розповів він.

За словами Плетенчука, РФ на території України активно використовує різні типи розвідувальних дронів.

відео дня

"Зазвичай, "Орлан-10", вже добре знайомі. Це дрони ZALA, SuperCam, набагато рідше можна побачити "Форпост" та Qods Mohajer-6 іранського виробництва. Останній, здебільшого, працює над акваторією Чорного моря", - додав спікер.

За його даними, більшість патрулювань навколо тимчасово окупованого Криму здійснюється пілотованою авіацією, включаючи літаки Бе-й, АН-и, а також постійно присутні "Су" та МіГи, які виконують розвідку та можуть завдавати удари.

Що відомо про атаку на територію України 28 квітня

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещук у своєму Телеграм-каналі повідомив, що у ніч на 28 квітня російські окупанти атакували Україну із застосуванням чотирьох БпЛА типу "Шахед", зенітною керованою ракетою С-300 із Белгородської області РФ та п'яться дронами невстановленого типу.

Зазначається, що в результаті операції з використанням зенітних ракетних підрозділів та розрахунків мобільних вогневих груп Повітряних Сил, усі чотири "Шахеди" були в межах Київщини, Вінниччини, Хмельниччини та Кіровоградщини.

"Один безпілотник невстановленого типу був знищений військовими вогневими групами Сил оборони України на Миколаївщині", - вказав Олещук.

Деталі атаки РФ по території України 28 квітня / Інфографіка: ПС ЗСУ

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по території України - наслідки обстрілів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні в ніч на суботу, 27 квітня. Атака відбулась із застосуванням крилатих, балістичних ракет та ракет типу "Кинджал" та спрямовувалась на об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що одна з раке, якими російські окупанти атакували територію Україна впала на території приблизно за 15 км від кордону з Польщею.

Російські окупанти також атакували ракетами українські енергетичні об'єкти. Зараз рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Компанія ДТЕК показала пошкоджені енергетичні об'єкти, які зазнали руйнування 27 квітня.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред