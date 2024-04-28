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РФ застосувала БпЛА невстановленого типу для атаки на Україну: деталі від ЗСУ

Юрій Берендій
28 квітня 2024, 10:09
В ЗСУ зазначили, що для проведення розвідувальних заходів над територією України, російські окупанти застосовують широкий спект різних типів безпілотників.
РФ застосувала БпЛА невстановленого типу для атаки на Україну: деталі від ЗСУ
Силами ППО було знищено 1 із 5 БпЛА "невстановленого типу" / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Телеграм-канал Цаплієнка

У ніч на 28 квітня російські окупанти атакували Україну 4-ма ударними дронами типу "Шахед" та п'ятьма дронами невстановленого типу з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Один із БпЛА невстановленого типу, ймовірно розвідувальних, вдалось збити силам ППО. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

"Вчора було збиття. Це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак і фактично чи не щодня окупанти їх втрачають, бо постійно йде бойова робота, постійно їх збивать (сили оборони України, - ред) і над Миколаївською, і над Херсонською, і над Одеською областями", - розповів він.

За словами Плетенчука, РФ на території України активно використовує різні типи розвідувальних дронів.

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"Зазвичай, "Орлан-10", вже добре знайомі. Це дрони ZALA, SuperCam, набагато рідше можна побачити "Форпост" та Qods Mohajer-6 іранського виробництва. Останній, здебільшого, працює над акваторією Чорного моря", - додав спікер.

За його даними, більшість патрулювань навколо тимчасово окупованого Криму здійснюється пілотованою авіацією, включаючи літаки Бе-й, АН-и, а також постійно присутні "Су" та МіГи, які виконують розвідку та можуть завдавати удари.

Що відомо про атаку на територію України 28 квітня

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещук у своєму Телеграм-каналі повідомив, що у ніч на 28 квітня російські окупанти атакували Україну із застосуванням чотирьох БпЛА типу "Шахед", зенітною керованою ракетою С-300 із Белгородської області РФ та п'яться дронами невстановленого типу.

Зазначається, що в результаті операції з використанням зенітних ракетних підрозділів та розрахунків мобільних вогневих груп Повітряних Сил, усі чотири "Шахеди" були в межах Київщини, Вінниччини, Хмельниччини та Кіровоградщини.

"Один безпілотник невстановленого типу був знищений військовими вогневими групами Сил оборони України на Миколаївщині", - вказав Олещук.

РФ застосувала БпЛА невстановленого типу для атаки на Україну: деталі від ЗСУ
Деталі атаки РФ по території України 28 квітня / Інфографіка: ПС ЗСУ

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по території України - наслідки обстрілів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні в ніч на суботу, 27 квітня. Атака відбулась із застосуванням крилатих, балістичних ракет та ракет типу "Кинджал" та спрямовувалась на об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що одна з раке, якими російські окупанти атакували територію Україна впала на території приблизно за 15 км від кордону з Польщею.

Російські окупанти також атакували ракетами українські енергетичні об'єкти. Зараз рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Компанія ДТЕК показала пошкоджені енергетичні об'єкти, які зазнали руйнування 27 квітня.

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