РФ піде в наступ в трьох областях: експерт сказав, кому приготуватися

Буде спроба захоплення Росією нових українських територій. Нові фортифікаційні споруди будуються не дарма.

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Тарас Загородній вважає, що окупанти наступатимуть у трьох областях / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти

Країна-агресор Росія продовжуватиме наступ. Є ризик того, що окупанти знову накинуться на Харківську область, і ці ризики досить високі. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний і економічний експерт Тарас Загородній і закликав не недооцінювати Росію.

"Так, думаю, так (буде спроба захоплення Росією нових територій, - ред.). Не дарма будуються нові фортифікаційні споруди, новий захист. Така ймовірність є, і вона висока", - сказав він.

Крім Харківської області можливо буде атака на Сумщину та Чернігівщину.

"Київ поки під питанням, але я думаю, росіяни можуть спробувати", - вважає Загородній.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Дивіться відео - Інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

Контрнаступ ЗСУ

Україна в 2024 році планує новий контрнаступ ЗСУ. США отримали від Києва список побажань щодо озброєнь, куди увійшли винищувачі F-16 і F-18, ударні вертольоти Black Hawk і Apache, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.

Як повідомляє Welt, Україна планує контрнаступ, який може бути вже таким, яким його планував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У Києва досі є доступ до понад 95% всіх західних систем озброєнь, частину з них держава поки не отримала.

У разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій. Про це заявила голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань моніторингу постачання зброї Олександра Устинова.

Тим часом військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що у російських окупантів є пріоритетна мета на зимовий період. Наразі вони відновили атаки на Лимансько-Куп'янському напрямку. Ворог намагається створити ізюмське угруповання.

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