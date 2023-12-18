РФ піде в наступ в трьох областях: експерт сказав, кому приготуватися

Країна-агресор Росія продовжуватиме наступ. Є ризик того, що окупанти знову накинуться на Харківську область, і ці ризики досить високі. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний і економічний експерт Тарас Загородній і закликав не недооцінювати Росію.
"Так, думаю, так (буде спроба захоплення Росією нових територій, - ред.). Не дарма будуються нові фортифікаційні споруди, новий захист. Така ймовірність є, і вона висока", - сказав він.
Крім Харківської області можливо буде атака на Сумщину та Чернігівщину.
"Київ поки під питанням, але я думаю, росіяни можуть спробувати", - вважає Загородній.
Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
Дивіться відео - Інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:
Контрнаступ ЗСУ
Україна в 2024 році планує новий контрнаступ ЗСУ. США отримали від Києва список побажань щодо озброєнь, куди увійшли винищувачі F-16 і F-18, ударні вертольоти Black Hawk і Apache, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.
Як повідомляє Welt, Україна планує контрнаступ, який може бути вже таким, яким його планував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У Києва досі є доступ до понад 95% всіх західних систем озброєнь, частину з них держава поки не отримала.
У разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій. Про це заявила голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань моніторингу постачання зброї Олександра Устинова.
Тим часом військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що у російських окупантів є пріоритетна мета на зимовий період. Наразі вони відновили атаки на Лимансько-Куп'янському напрямку. Ворог намагається створити ізюмське угруповання.
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