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Майдан 2024: експерт оцінив ризик масових протестів і назвав відправну точку

Анна Ярославська
18 грудня 2023, 12:26
Нападки на Залужного або армійське керівництво можуть спровокувати безліч неприємних питань до "слуг народу".
Тарас Загородній, ВСУ, Майдан
Тарас Загородній оцінив загрозу нового Майдану в Україні у 2024 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Існує серйозний ризик того, що в 2024 році українське суспільство підніметься на масовий протест. Втім, навряд чи це буде новий Майдан. Найімовірніше, зросте запит на вибори. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, в першу чергу, такий протест буде пов'язаний з армією.

"Наприклад, шалені нападки на Залужного або армійське керівництво відомої депутатки Безуглої можуть спровокувати безліч неприємних запитань до "слуг народу". "Слуги" повинні розуміти ризики, які створює для них ця депутатка, яка досі залишається в їхній фракції", - сказав Загордній.

Експерт вважає, що люди навряд чи вийдуть на Майдан.

"Але це цілком може бути реалізовано у вигляді зростання запиту на вибори. Такою точкою може стати, наприклад, звільнення Залужного", - зазначив Загородній.

Він додав: "Політики повинні розуміти, що Залужний – це вже національний міф нашої держави, я б навіть сказав, державотворчий міф. Довіра до Залужного як серед армійського керівництва, так і серед українців досить велика, йому довіряють більше, ніж будь-кому іншому. І Залужний уособлює армію""

"Коли політики думають, що можна "прокрутити фарш назад" і поставити армію на місце, вони помиляються – вже не вийде. У разі, якщо постане вибір між політиками і армією, люди виберуть армію", - сказав Загородній.

Він нагадав, що в українському суспільстві довіра до армії на рівні 97%, на другому місці в цьому рейтингу – СБУ. При цьому рівень довіри до Верховної Ради становить лише 5%.

"Сумніваюся, що в Україні буде Майдан, але консолідація суспільства у вимозі передати владу військовим цілком можлива. Причому дуже ймовірно, що це може бути реалізовано", - резюмував він.

Дивіться відео - Інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Вибори в Україні

У питанні проведення виборів під час війни остаточно поставили крапку. Голосування не буде, поки в країні не настане мир. Таке рішення ухвалили народні депутати.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав дві умови для проведення виборів в Україні під час війни. Попри складну ситуацію, це цілком реально зробити, проте необхідно забезпечити безпеку, вважає глава держави.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик розповів, що в Конституції прописано: президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного глави держави. Також, згідно з Конституцією, вибори під час воєнного стану не проводяться.

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