РФ готує прорив на одному з напрямків: експерт назвав мету окупантів на зиму

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що у російських окупантів є пріоритетна мета на зимовий період. Наразі вони відновили атаки на Лимансько-Куп'янському напрямку. Ворог намагається створити ізюмське угруповання.
За словами Снєгірьова, виходячи з активізації бойових дій, метою російських окупантів є не захоплення Куп'янська і Куп'янська-Вузлового.
"За інформацією з місця подій, російські окупанти готуються до прориву в напрямку Ізюма. Російські окупанти намагаються створити ізюмське угруповання типу 2022 року. Завданням якого було нависання над флангами українських військ, зосереджених в Донецькій області, це ключові пункти оборони українських військ в містах Слов'янськ і Краматорськ, тобто це пріоритетна мета, що стоїть перед окупантами в зимовий період", — сказав військовий експерт в ефірі телемарафону.
Хто такий Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Як повідомляв Главред, раніше німецьке видання Bild опублікувало статтю, в якій з посиланням на дані розвідки описало військовий план російського диктатора Путіна щодо окупації України до 2026 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували дані журналістів і оцінили, наскільки господареві Кремля вдасться реалізувати свої загарбницькі цілі.
Тим часом Україна в 2024 році планує новий контрнаступ ЗСУ. США отримали від Києва список побажань щодо озброєнь, куди увійшли винищувачі F-16 і F-18, ударні гелікоптери Black Hawk і Apache, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.
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