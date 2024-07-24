Усе згоріло і зруйновано: росіяни знищили будинок відомого бізнесмена у Харкові

Російські окупанти вдарили КАБом по будинку українського бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова.

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Росіяни вдарили по будинку волонтера Юрія Сапронова / Колаж: Главред, фото: facebook/Юрій Сапронов

Російські окупанти вдарили по Харкову. Під прямий удар потрапив будинок відомого харківського волонтера та бізнесмена Юрія Сапронова. Про це він офіційно заявив на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що ворог скинув КАБ на будинок.

"Усі живі. Є легко поранені. Руйнувань багато. Дуже. Шукаю котів. 5 із 6 знайшов", – зазначив Сапронов.

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Водночас Сапронов не планує їхати з Харкова і буде відбудовувати будинок. Він зазначив, що внаслідок удару постраждали його помічники.

"Це війна, ми воюємо зі звірами. Щодня іде полювання на людей, сьогодні потрапили до мене. Відбудуємо. Чи було це цілеспрямоване потрапляння, я ще буду з'ясовувати. Люди живі, травми отримали двоє моїх помічників, у них рвані рани обличчі, в одного ще й травма ноги. Це був будиночок охорони, гаражі. Руйнувань багато. Я тут живу 17 років, тут кілька будівель. Всі ці 17 років воно мені не сильно подобалось, перебудуємо, відновимо. Я не травмувався, дружина не травмувалась, попадання пряме було в авто. Від авто лишився шматок двигуна і диск", – розповів він.

Дивіться відео про удар по будинку Юрія Сапронова:

Росіяни вдарили по будинку волонтера Юрія Сапронова / фото: скріншот

Росіяни вперше вдарили касетним "Іскандером" по Харкову

Російські окупанти вдарили по Харкову "Іскандером" о 5:15 ранку. "Приліт" був по цивільному промисловому об'єкту. Після цього росіяни завдали ще два удари по промисловому об'єкту в місті. Згодом ворог завдав повторного удару касетним "Іскандером".

"Вони це зробили для того, щоб вразити рятувальників, поліцейських, які там знаходились. Це чудо, що сьогодні там ніхто під час другого удару не постраждав з наших працівників. Однак вони вдарили касетою, яка розлетілась по значній площі і були поранені люди, які знаходились біля промислового підприємства чи в приватному секторі. Було поранено там 6 осіб", - сказав голова поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Дивіться відео про удар "Іскандером" по Харкову:

Росіяни вдарили по будинку волонтера Юрія Сапронова / фото: скріншот

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удари по Харкову 24 липня - останні новини

Нагадаємо, зранку 24 липня РФ обстріляла місто ракетами С-300. Перший удар по Харкову припав на промислову зону одного з районів міста, другий - по приватному сектору. За словами Терехова, є інформація про одного загиблого. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

Згодом стало відомо про те, що у Харкові був "приліт" по інфраструктурному об’єкту. Після влучання спалахнула сильна пожежа на цивільному інфраструктурному об’єкті, інформація про постраждалих уточнюється.

Вже в обід росіяни повторно почали обстрілювати Харків. Загалом міська влада нарахувала на той момент 5 вибухів.

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