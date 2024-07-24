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Горить будинок, є постраждалі: РФ вдарила по центру Харкова

Ангеліна Підвисоцька
24 липня 2024, 17:22
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Російські окупанти атакували КАБом житлові будинки у центрі Харкова.
Горить будинок, є постраждалі: РФ вдарила по центру Харкова
Росіяни вдарили КАБом по Харкову / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

Російські окупанти знову атакували Харків. Потужні вибухи пролунали в самому центрі міста. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Ворог вдарив по житлових будинках КАБом. Вже відомо про те, що там є постраждалі.

"Удар КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. Є постраждалі", - написав він.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок влучання, загорівся будинок.

"О 16:45 окупанти вдарили КАбом по м. Харків. Внаслідок обстрілу КАБом горить будинок. Інформація про постраждалих не надходила", - написав він.

Пізніше Терехов додав, що внаслідок удару постраждали двоє людей.

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