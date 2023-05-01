РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: багато поранених, серед них – діти

Ворог атакував Павлоград, в результаті є влучення.

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РФ вдарила ракетами по Павлограду / t.me/dnipropetrovskaODA

У Павлограді Дніпропетровської області в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей.

"Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і попадання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо постраждали 25 осіб. Серед них троє - діти", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

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У житловому районі пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

РФ вдарила ракетами по Павлограду / t.me/dnipropetrovskaODA

Є руйнування і в громадах району. У Вербківській – пошкоджено майже 40 житлових будинків, у Юр'ївській - 2. У Межиріцькій - пошкоджена школа.

РФ вдарила ракетами по Павлограду / t.me/dnipropetrovskaODA

Ракетні атаки РФ

Нагадаємо, вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетного удару російських окупантів.

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.

У Київській МВА також підтвердили роботу сил ППО. В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

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