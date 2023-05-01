УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: багато поранених, серед них – діти

Олексій Тесля
1 травня 2023, 08:39 оновлено 1 травня, 08:44
287
Ворог атакував Павлоград, в результаті є влучення.
Павлоград
РФ вдарила ракетами по Павлограду / t.me/dnipropetrovskaODA

У Павлограді Дніпропетровської області в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей.

"Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і попадання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо постраждали 25 осіб. Серед них троє - діти", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

відео дня

У житловому районі пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

РФ вдарила ракетами по Павлограду
РФ вдарила ракетами по Павлограду / t.me/dnipropetrovskaODA

Є руйнування і в громадах району. У Вербківській – пошкоджено майже 40 житлових будинків, у Юр'ївській - 2. У Межиріцькій - пошкоджена школа.

РФ вдарила ракетами по Павлограду
РФ вдарила ракетами по Павлограду / t.me/dnipropetrovskaODA

Ракетні атаки РФ

Нагадаємо, вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетного удару російських окупантів.

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.

У Київській МВА також підтвердили роботу сил ППО. В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Більше новин:

Павлоград Дніпропетровська область війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Контратака в Бахмуті: ЗСУ пішли вперед і вибили окупантів з позицій

Контратака в Бахмуті: ЗСУ пішли вперед і вибили окупантів з позицій

09:33 Україна
У чому ніколи не зізнається "хороший русский"

У чому ніколи не зізнається "хороший русский"

08:59 Погляди
РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: багато поранених, серед них – діти

РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: багато поранених, серед них – діти

08:39 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:33

Контратака в Бахмуті: ЗСУ пішли вперед і вибили окупантів з позицій

09:32

Українці зможуть отримати від 200 тисяч до 1 млн грошової допомоги: хто має право

08:59

У чому ніколи не зізнається "хороший русский"Погляд

08:54

У Бахмуті окупанти вбили добровольця зі США: він потрапив у засідку, коли захищав евакуйованих

08:39

РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: багато поранених, серед них – діти

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:38

Москва недостатньо готова до українського контрнаступу - CNNВідео

08:37

Один ангел-охоронець на двох: чому не можна називати сина на честь батька, а дочку - на честь матері

08:16

Папа Римський натякнув на секретну миротворчу місію Ватикану в Україні

08:00

В Україні переписали цінники на популярний продукт: що змінилося

Реклама
07:37

У Мелітополі пролунав вибух у готелі, де жили окупантиВідео

06:56

У ніч на 1 травня РФ атакувала Україну ракетами і дронами: що відомоВідео

06:34

Чи посадять китайці нас за стіл переговорів з ПутінимПогляд

04:31

Гороскоп на травень 2023: на знак зодіаку Терези чекає дуже прибутковий місяцьВідео

03:20

Змітають за 1 хвилину відразу гарячими: швидкі коржі на сковороді захоплять всіх - рецептВідео

03:05

Роль Китаю і знищення Росії: експерт назвав вигідний для України сценарійВідео

02:05

Сестра Кардашьян показала моторошний шрам після смертельно небезпечної хвороби

01:35

"Російські війська почнуть відступати": астролог назвав важливу дату для України у війні з РФВідео

00:51

Навіщо 1 травня потрібно встати до світанку: прикмети і що не можна робитиВідео

00:16

Що смажити першим – моркву чи цибулю: несподівана відповідь здивує навіть досвідчених господинь

30 квітня, неділя
23:50

"Мого чоловіка назвали на честь овоча": молода пара хоче дати своїй дитині "унікальне" ім'я

Реклама
23:10

"Кинули в бій всі свої ресурси": Маляр заявила, що росіяни мали незначний успіх на фронтіВідео

22:30

"Все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра": Україна обов'язково отримає літаки - РезніковВідео

22:14

Гороскоп для Дів на травень 2023: нові можливості, підвищення статусу і хороше знайомствоВідео

21:55

"Влаштують масовий заміс": астролог назвала небезпечні міста з 1 по 9 травня - гороскоп для УкраїниВідео

21:54

Ділять разом опіку: ДіКапріо зустрічається з колишньою коханою Камілою МорронеВідео

21:34

Боєприпаси ЗСУ для успіху на полі бою: Чехія та союзники готують нову допомогу УкраїніВідео

21:20

Гороскоп для Левів на травень 2023: несподівані події та амбітні планиВідео

21:01

Відомий астролог назвав точний рік вступу України до ЄС та НАТОВідео

20:31

Куди подіти стару спідню білизну: чому не можна зберігати та як викинути без шкоди для тіла і душі

20:26

Окупанти РФ на Луганщині втрачають до 70 військових на день: "МДБ" наполягає на кремації загиблихВідео

20:11

Відомий український журналіст отримав смертельне поранення на фронтіВідео

20:07

У Росії несподівано помер відомий ведучий та модельєр

19:52

Ядерний удар по Україні: ризик є, але це малоймовірноПогляд

19:24

У Москві дві жінки переплутали зірки з безпілотником і викликали поліціюВідео

19:05

Що робить шашлик м'яким: секретна добавка дає стовідсотковий результат

19:03

Навіщо 2 травня вранці носили речі до церкви: прикмети і що не можна робитиВідео

19:01

Демі Мур завершила кінокар'єру заради хворого Брюса Вілліса: що думає дружина актораВідео

18:49

Оптична ілюзія з минулого століття: розгадати головоломку по картинці зможуть одиниці

18:46

У Криму шалена паніка: налякані окупанти терміново налагоджують поромну переправуВідео

18:02

Потужний бронетанковий пакет для ЗСУ та формула миру: Зеленський розкрив деталі діалогу з МакрономВідео

Реклама
17:59

В Україну увірветься спека +20: синоптик назвала найтепліші дніВідео

17:33

Кейт Міддлтон емоційно висловилася про принцесу Діану та її обручкуВідео

17:12

Пропав капелюх з грошима: Кондратюк згадав, як на "Караоке на Майдані" приходив ЯнуковичВідео

17:11

Попереду на Україну чекають головні битви цієї війни - ЗеленськийВідео

16:51

Збив 16 ворожих дронів та вертоліт Ка-52: у боях за Україну загинув легендарний зенітник "Кельт"Відео

16:32

Алла Пугачова висунула Максиму Галкіну особливі вимоги щодо свого похоронуВідео

16:22

Чим корисний ромашковий чай і чим шкідливий: несподівані відомості про напій здивують

16:06

Неймовірна головоломка по картинці: потрібно за 25 секунд знайти малинове морозиво

16:01

Чим обробити сад навесні від шкідників і хвороб: 8 найефективніших препаратів

15:47

Контрнаступ ЗСУ: Україна готується до прориву, а у США не вірять в успіх - The TimesВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти