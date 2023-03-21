РФ скоро втратить ініціативу на фронті: окупанти активізувалися, щоб встигнути досягти успіхів – ISW

Окупанти збільшили темп своїх операцій, адже відчувають, що скоро втратять ініціативу. Вони, ймовірно, захопили додаткові позиції біля Бахмута.

Росіяни активізували сили, щоб досягти хоч незначних успіхів перед втратою ініціативи на фронті/ 28 ОМБр імені Рицарів Зимового Походу, Міноброни РФ

Російські загарбники збільшили темп своїх операцій та активізувалися на фронті. Вони намагаються добитися хоча б незначних успіхів перед тим, як втратять ініціативу на полі бою.

Окупанти досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях, а також збільшили темп своїх операцій навколо Авдіївки. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначаються, що станом на 20 березня, російські війська, ймовірно, захопили додаткові позиції на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході від Бахмута між Богданівкою та Хромовим.

Збільшення темпів дій біля Авдіївки спричинило великі втрати у російському війську. При цьому російські окупанти можуть використовувати активізацію дій біля цього міста для того, щоб відволікти українські сили від інших ділянок фронту. Але такі спроби є помилковими, вважають в ISW.

У той же час аналітики на помітили зосередження загарбниками значних сил на околицях Донецька. В ISW зазначають, що російські окупанти навряд чи зможуть втримати темп, якого вони набрали зараз.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що загальний російський весняний наступ, ймовірно уже наближається до кульмінації. Російські загарбники розуміють, що скоро ініціатива на полі бою перейде до українських військових. Тому окупанти намагаються перед цим встигнути досягнути хоча б незначних успіхів.

При цьому аналітики не відкидають варіанту, що активізація окупантами своїх дій може змусити українських військових відступити з Бахмута та Авдіївки.

"Залишається ймовірним, що російський наступ може змусити Україну відступити з Бахмута та/або Авдіївки, хоча наразі це не видається ймовірним", – зазначають в ISW.

Ситуація у Бахмуті

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначав, що плани армії РФ щодо захоплення Бахмута у Донецькій області провалюються. Він наголосив, що українські Збройні сили продовжують успішно тримати місто.

Інститут вивчення війни раніше повідомляв, що росіяни брешуть про захоплення 70% Бахмута. Інформація про те, що Росія окупувала 70% Бахмута у Донецькій області, не відповідає дійсності. Аналітики ISW не знайшли візуальних доказів тверджень російських загарбників про окупацію низки об'єктів у місті.

Також в ISW зазначали, що "великий наступ" російської окупаційної армії, ймовірно, досягає своєї кульмінації. При цьому РФ так і не домоглася істотних перемог. Окупанти не досягають поставлених цілей, наприклад, з тактичного захоплення Бахмута. У них є проблеми з наступом і в районі Авдіївки-Донецька і Вугледара.

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