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Росіяни брешуть про захоплення 70% Бахмута - ISW

19 березня 2023, 09:28
Аналітики вказують, що окупанти, ймовірно, зосереджуються на наступальних операціях у північній частині міста.
Бахмут
Росіяни брешуть про захоплення 70% Бахмута / соцмережі

Інформація про те, що Росія окупувала 70% Бахмута у Донецькій області не відповідає дійсності.

Інститут вивчення війни не знайшов візуальних доказів тверджень російських загарбників про окупацію низки об'єктів у місті.

Аналітики вказують, що окупанти, ймовірно, зосереджуються на наступальних операціях в північній частині міста, про що йде мова і в зведенні Генштабу.

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Рашистські блогери також стверджували, що триває зачистка на території заводу з обробки металів АЗОМ. Втім, ніяких підтверджень цьому аналітики не знайшли.

Не знайшли доказів експерти і словами Пригожина, що "вагнерівці" нібито вже в 600-700 метрах від адмінцентру Бахмута і на Західному березі річки Бахмутка.

Також неправда і те, що Росія нібито окупувала 70%. За словами аналітиків, станом на 8 березня РФ займала 50% Бахмута і відтоді сили РФ значно не просунулися.

Оборона Бахмута

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ продовжать тримати оборону Бахмута. За його словами, якщо окупанти РФ захоплять місто, вони підуть на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Однак не можна допустити, щоб українська армія в Бахмуті потрапила в оточення.

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: в Краматорськ або Слов'янськ. Це була б відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", - сказав глава держави.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що сили оборони України продовжують оборонну операцію в Бахмуті. На його думку, українським військам вдасться вибити російських окупантів з Бахмутського напрямку. В ході бойових дій армія намагається максимально виснажити ворожі сили і знищити їх бойовий потенціал.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон підтримує рішення президента України Володимира Зеленського продовжувати операцію з оборони Бахмута. Але, за його словами, якщо буде прийнято рішення відвести ЗСУ від Бахмута, це не означатиме поразки Києва у війні.

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Автор: Сергій Кущ
Бахмут російські війська
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