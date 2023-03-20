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Весняний наступ РФ в Україні досягає кульмінації, ЗСУ можуть перехопити ініціативу - ISW

20 березня 2023, 07:31
Окупанти не досягають поставлених цілей, наприклад, з тактичного захоплення Бахмута. У них є проблеми з наступом і в районі Авдіївки-Донецька і Вугледара.
Військова техніка, війна в Україні
Минулої доби ЗСУ провели локалізовану контратаку на південний захід від Бахмута / Колаж фото УНІАН

"Великий наступ" російської окупаційної армії, ймовірно, досягає своєї кульмінації. При цьому РФ так і не домоглася істотних перемог. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики стверджують, що росіяни не досягають поставлених цілей, наприклад з тактичного захоплення Бахмута. Крім того, у них є проблеми з наступом і в районі Авдіївки-Донецька і Вугледара.

"Нещодавній наступ на Авдіївку призвів до великих втрат з боку Росії, еквівалентних одній роті", - зазначають в ISW.

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Також через необхідність посилення підрозділів, що знаходяться під Вугледаром, росіяни погіршують стан наступу в Донецькій області.

"155-та бригада морської піхоти зазнала катастрофічних втрат у живій силі та техніці під час постійних невдалих атак на Вугледар у листопаді 2022 року та лютому 2023 року, і російське військове керівництво, ймовірно, значною мірою покладається на резервні частини 98-ї повітряно-десантної дивізії, щоб компенсувати ці втрати", - зазначають аналітики.

Також в район Вугледара переміщують деякі частини 8-ї повітряно-десантної дивізії, яка розташована в районі Кремінної Луганської області. Це "свідчіть про рівень відчаю з боку російського командування".

У ISW заявили, що наступи на Бахмут, Вугледар, а також по лініях Авдіївка-Донецьк і Сватове-Кремінна не принесли росіянам нічого, крім тактичних досягнень. Зараз, на думку аналітиків, в України з'являється можливість перехопити ініціативу і почати контрнаступ.

Аналітики також зазначили, що за минулу добу ЗСУ провели локалізовану контратаку на південний захід від Бахмута.

Контрнаступ ЗСУ

13 березня колишній керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що військові підрозділи України на Луганщині підуть у наступ через 2-3 тижні. ЗСУ потрібно зібрати необхідні резерви для реалізації військової операції.

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що зараз у Збройних силах України сформувалися можливості для проведення одночасного контрнаступу принаймні на чотирьох напрямках. Російські окупанти докладають зусиль, щоб з'ясувати, де очікувати основного удару.

18 березня спікер Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що контрнаступ ЗСУ почнеться після того як будуть проведені всі необхідні заходи. Армії потрібні злагоджені та навчені резерви з новою військовою технікою. Вони повинні мати можливості для завдання рішучого удару по військах агресора Росії, щоб відкинути ворога з усіх українських територій.

Видання Politico писало, що весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів.

Як пише видання, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Інші новини:

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