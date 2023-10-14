РФ перейшла в оновлений наступ: у США розповіли важливі подробиці

Російські окупанти кидають у бій погано навчених окупантів без належного спорядження.

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РФ перейшла в "оновлений наступ" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Росія перейшла в "оновлений наступ" на сході України. Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Politico.

"Російські військові використовують тактику людської хвилі, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного спорядження і, очевидно, без належної підготовки", - сказав Кірбі.

Все це відбулося на тлі розширення військового співробітництва Кремля з Північною Кореєю.

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Водночас США зазначають, що російські окупанти так і не змогли досягти значного прогресу. Також Кірбі каже, що вони не є сюрпризом.

Ситуація в Авдіївці

Раніше Віталій Барабаш розповів про те, що російські окупанти лізуть, як таргани, намагаючись взяти Авдіївку в оточення. Четверту добу в Авдіївці тривають запеклі бої. Окупанти б'ють з усього, що у них є. ВСУ тримають свої позиції.

В ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці і зазначили, що там тривають запеклі бої. РФ активізувалася на Авдіївському напрямку, щоб відвернути увагу українських військових і зупинити захисників на Південному і Запорізькому напрямках.

Нещодавно стало відомо про те, що Москва встановила новий дедлайн для "взяття" Донеччини - до 31 грудня. Саме з цим пов'язано те, що ворог намагається знищити місто і захопити його. Якщо ворогові вдасться взяти місто, то окупанти опиняться на стратегічних висотах.

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