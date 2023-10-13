"Відріж ногу - отримаєш групу": військовому відмовились давати 2 групу інвалідності

Нога військового втратила свою функціональність, але під час проходження медкомісії у Харкові йому відмовили в другій групі інвалідності.

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У Харкові військовому відмовили в 2 групі інвалідності, попри те, що його нога непрацездатна / Колаж: Главред, фото: facebook/Dmytro Oliinyk

У Харкові український військовий ледь не втратив ногу, але в Обласній медико-соціальній експертній комісії відмовились давати йому другу групу інвалідності і порадили йому "відрізати ногу". Про це особисто розповів військовий Дмитро Олійник на своїй сторінці в Facebook.

Він отримав важке поранення під час боїв на Харківщині. На нозі довелося провести 15 операцій, але функціональність ноги так і не вдалося повернути - вона безповоротно втрачена.

Дмитро зізнається, що його нога постійно нестерпно болить і всихає. З кожним днем його нога стає меншою. Захисник України хотів змінити групу інвалідності з третьої на другу. Однак йому відмовили через те, що медики не ампутували йому ногу.

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"Так навіщо ти залишав свою ногу? Треба було, щоб її відрізали, і була б 2-я група, (сказала - Главред) Бунічева Лариса Леонідівна, голова обласної МСЕК ... Так тоді, виходить, треба було і загинути в одному зі штурмів. Це як треба ставитися до військових, що можна не брати до уваги висновки київських клінік про те, що права нога втратила свою функціональну здатність і є біопротезом. Цього комісії МСЕК мало. 15 операцій. Мало. Потрібно вирвати все живе з людини і єхидно сказати: "Якби була ампутація – це була б 2-га група", – повідомляє військовий.

Чоловік також заявив, що за подібну "послугу" Харківський обласний МСЕК нібито хоче отримати 3-4 тисячі доларів. Він вимагає звільнити керівника комісії і призначити на цю посаду ветерана війни.

Реакція МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України вже відреагували на цей скандал і призначило перевірку в Харківській обласній МСЕК. Після цієї перевірки, яка відбудеться наступного тижня, можуть відбутися кадрові перестановки, а причетні до цього особи будуть притягнуті до відповідальності.

До того ж міністерстві планують взагалі ліквідувати всі МСЕК у 2025 році.

"Відріж ногу - отримаєш групу" - це не інцидент, це вирок радянській системі ... Група інвалідності - не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється. Але найважливіше - повага до героїв, до тих, хто захищає нас на фронті, не важливо, місяць, рік чи 9 років цієї війни. Кожен, хто отримав поранення, що призвело до інвалідності, повинен бути впевнений у підтримці держави, а не в знеціненні і приниженні", - йдеться у повідомленні.

В ході перевірки буде розглянута правомірність встановлення Дмитру Олійнику групи інвалідності. Всі необхідні висновки та документи вже направили до Центральної МСЕК МОЗ України.

Нагадаємо, співробітник ТЦК на Львівщині до крові побив чоловіка. Виявилось, що він був ухилянтом та незаконно намагався виїхати з України. Однак чоловіка затримали та незаконно утримували в ТЦК. Там його побили та погрожували пістолетом.

Схоже було і на Буковині, там співробітники ТЦК побили затриманого на очах у поліції. Поліцейські не втручалися в протиправні дії, а тільки посміхалися, спостерігаючи за побиттям затриманого.

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