РФ перекинула в Крим нову групу окупантів з Комі та Якутії: подробиці

З’явилися фотографії новоприбулої групи окупантів та їхньої військової техніки в Джанкої.

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РФ перекинула в Крим нову групу окупантів з Комі та Якутії/ колаж: Главред, фото: Telegram Атеш

У Джанкої на півночі тимчасово окупованого Криму помітили нових військовослужбовців країни-агресорки Росії. Окупанти ймовірно прибули з Далекого Сходу, Республіки Комі та Якутії (РФ).

Інформацію про прибуття підкріплення окупантів зібрали партизани руху "Атеш", повідомляється у Telegram-каналі руху. Також були оприлюднені фото новоприбулих загарбників та їхньої військової техніки в місті.

"Агенти нашого руху зафіксували прибуття нових військовослужбовців Росії в Джанкої. Деякі бійці мають східні риси обличчя. Імовірно прибули з далекого сходу, республіки комі та якутії. Уся військова техніка позначена білими трикутниками", – йдеться у повідомленні. відео дня

В "Атеш" зазначають, що Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів для перекидання особового складу та техніки на Херсонський напрямок.

"Але наші агенти продовжують свою роботу, внаслідок чого ми бачимо ряд успішних прильотів по їх базах", – додали в "Атеш".

Також партизани закликали патріотів допомагати в деокупації українських земель. Із координатором "Атеш" у Криму можна зв'язатися через Telegram.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



Удари по кораблях російських окупантів

Нагадаємо, 23 березня 2024 року в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи – під удар потрапили об'єкти Чорноморського флоту РФ. У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили удар по великому десантному кораблю країни-агресора Росії "Ямал" і розкрили деталі пошкоджень.

Пізніше у ВМС повідомили, що ЗСУ могли вразити розвідувальний корабель окупантів "Іван Хурс". Із 13 одиниць, які росіяни приготували, щоб захопити південне узбережжя України, в строю залишаються лише три.

В ніч на 24 березня Сили оборони України завдали масованого удару по військових цілях РФ в тимчасово окупованому Криму. За даними експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, цей удар був найбільшим з початку російської агресії проти України. За даними ЗМІ, в ході масштабної ракетної атаки ЗСУ на військові об'єкти в Криму російські сили ППО змогли перехопити лише одну ракету повітряного базування.

Після цього у ВМС анонсували нові "сюрпризи" для російського флоту. Українські сили продовжують вражати ворожі кораблі у Чорному морі, останніми були знищені ВДК "Ямал" та "Азов". Однак у ворога залишаються ще кораблі, які є потенційними цілями для України, сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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