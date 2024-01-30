УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ перекинула Росгвардію на окуповану територію: до чого готуються

Єлизавета Бельмас
30 січня 2024, 11:49
Росія перекидає додаткові сили на вже захоплені території.
РФ перекинула Росгвардію на окуповану територію
РФ перекинула Росгвардію на окуповану територію / колаж: Главред, фото: РосЗМІ, DeepState

Загарбники країни-агресора перевели на тимчасово-окуповані території України додаткові сили Росгвардії. Про це повідомили в Центрі національного опору.

Згідно з даними відомства, подібні дії свідчать про підготовку до проведення так званих виборів в окупації.

відео дня

У ЦНС додають, що метою Росії наразі є забезпечення безпеки колаборантів і практично повноцінної явки на майбутніх виборах президента РФ в окупованих українських регіонах.

"Під час підготовки до "виборів" на тимчасово окупованих територіях росіяни направили в захоплені регіони додаткові сили Росгвардії. Поліцаї мають забезпечити безпеку колаборантів із "виборчих дільниць", а також для обходу українців під час волевиявлення", - повідомили у відомстві.

Також там розповіли, що в РФ хочуть "намалювати" явку на виборах тому пропонують і дозволяють голосувати навіть за місцем проживання.

"Таким чином, поліцаї займатимуться примусом українців голосувати за російського диктатора Володимира Путіна, а також охоронятимуть зрадників", - резюмували в ЦНС.

Вибори в РФ

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, чому війська РФ посилили обстріл Харкова, оцінив імовірність наземного наступу на місто, проаналізував ситуацію на Куп'янському напрямку, розкрив плани Москви на фронті до "виборів Путіна" і пояснив, чому зимовий наступ Росії вже можна вважати провальним.

Також, представник Євросоюзу Пітер Стано розповів, що рішення і дії президента Росії Володимира Путіна є чіткими і свідчать про його намір продовжувати війну проти України. Реальні ознаки мирних ініціатив з боку Кремля - відсутні. Путін, ведучи передвиборчу кампанію, посилить агресивні дії проти України.

До того ж, під час підготовки до виборів президента агресора Росії Володимира Путіна Кремль вирішив укласти новий соціальний договір із росіянами. Проблеми наростають, ознаки дестабілізації обстановки приховувати дедалі складніше, тому Москва вирішила встановити контакт із "глибинним народом" і пообіцяла йому грошей. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні лінія фронту вибори в Росії
Реклама

Головне за день

У РФ "захоплення" Табаївки прирівняли до взяття Берліна: у ЗСУ розкрили брехню окупантів

У РФ "захоплення" Табаївки прирівняли до взяття Берліна: у ЗСУ розкрили брехню окупантів

11:16 Україна
ЗСУ збили російський літак: у Генштабі повідомили деталі

ЗСУ збили російський літак: у Генштабі повідомили деталі

10:19 Україна
НАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – Ягун

НАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – Ягун

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

13:06

На Таврійському напрямку окупанти зазнали великих втрат: у ЗСУ вразили числом

12:58

У Харкові прогримів вибух: окупанти здійснили обстріл з російської Бєлгородщини

12:56

Церковне свято 31 січня: чому сьогодні не можна думати про погане

12:14

У разі атаки РФ країни Балтії не вистоять, але це й не потрібно: експерт пояснив чому

12:03

Частині пенсіонерів зупинять виплату пенсій: хто ризикує залишитися без грошей

НАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – ЯгунНАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – Ягун
11:58

Нагар не з'явиться ніколи: чим потрібно посипати дно духовки

11:52

Як прибрати слайм з одягу: досвідчені господині назвали забійний копійчаний засіб

11:49

РФ перекинула Росгвардію на окуповану територію: до чого готуються

11:47

"Треба збирати валізу": зірка "Танців з зірками" висловилася про розлучення

Реклама
11:16

У РФ "захоплення" Табаївки прирівняли до взяття Берліна: у ЗСУ розкрили брехню окупантів

11:14

Ця страва - король на столі: рецепт неймовірного панського деруна по-закарпатськи

10:59

"Не бачимо світла в кінці тунелю": Боррель висловився про війну в Україні

10:56

"Потрібно їсти щодня": лікар назвала овоч, який знижує ризик серцевих захворювань

10:38

Лише люди з дуже високим IQ вирішать головоломку: потрібно знайти п'ять відмінностей

10:19

ЗСУ збили російський літак: у Генштабі повідомили деталі

10:11

У палаці зробили заяву про онкологію: Кейт Міддлтон покинула лікарню

10:06

Використовують дрони і б'ють по цивільних: Гуменюк розкрила подробиці боїв на півдні

09:54

Чому від пива росте живіт: лікар розкрив невідомий факт

09:53

Алена Делона визнали недієздатним

09:48

"Хаос корисний Росії": в ISW пояснили, як "відставка" Залужного грає на руку РФ

Реклама
09:17

"Без ВПК нікуди": політолог назвав умови для перемоги України у 2024 році

09:16

Жизель Бюндхен втратила свою маму

08:54

Гороскоп на завтра 31 січня 2024: Тельців покине удача, Терези - ризикуйте

08:53

РФ атакувала дронами вісім областей: що відомо про наслідки удару

08:16

В Росії заявили про масовану атаку: 21 дрон атакував 4 регіони та Крим

08:10

Як бункерний дід знайшов "нацизм" у країнах БалтіїПогляд

08:01

"Зеленський стає непередбачуваним гравцем": у Time пророкують зміну стратегії війни

07:27

Залужний опублікував фото з главою Генштабу на тлі чуток про своє "звільнення"

07:03

РФ наступає на кількох напрямках: в ISW розповіли про ситуацію на фронті

06:10

До виборів у США можуть статися різкі несподіванкиПогляд

05:50

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 15 секунд знайти жабу

05:24

Гороскоп на лютий 2024: на Водоліїв чекає дуже прибутковий місяць

04:30

"Путін може прожити ще 20 років": дипломат назвав серйозну помилку українцівВідео

04:00

Леді ін ред: Дорофєєва показала свою жіночність в епатажній сукні

03:30

ЗСУ налетіли на штурмовий "кулак" окупантів під Вугледаром: чим усе закінчилосяВідео

02:10

Доведеться набрати багато людей: у Раді розкрили деталі нового закону про мобілізацію

01:31

Що можна зробити зі старого флакончика з-під парфумів: 3 суперкорисні вироби

00:54

Зовсім не Бенджамін Баттон: 60-річний Бред Пітт зробив пластичну операціюВідео

00:34

Зеленський заявив про одне з головних завдань для України на 2024 рік

00:17

Нідерланди виділили Україні багатомільйонний пакет допомоги: що до нього увійде

Реклама
29 січня, понеділок
23:41

Популярна українська співачка розповіла про бажання мобілізуватися

23:26

Бушуватиме майже 2 тижні: Україну накрила найдовша магнітна буря

22:53

Український боксер Усик вчетверте став батьком

22:46

Як очистити подушки без прання в пральній машині: геніальний лайфхак

22:32

Кулеба про наміри угорських політиків відтяпати Закарпаття: обламають зуби

22:27

"Далі почнеться колотнеча": нардеп пояснив, чому в Росії не змінюють Путіна

22:16

"Головне завдання року": Зеленський назвав те, що вбереже життя бійців ЗСУ

21:44

У Зеленського будуть готові до перемовин із Росією, але за двох умов

21:19

Гороскоп на лютий 2024 для Риб: чим здивує останній місяць зимиВідео

21:14

Росіяни намагаються захопити Табаївку: експерт назвав три завдання окупантів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти