РФ перекинула Росгвардію на окуповану територію: до чого готуються

Росія перекидає додаткові сили на вже захоплені території.

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РФ перекинула Росгвардію на окуповану територію / колаж: Главред, фото: РосЗМІ, DeepState

Загарбники країни-агресора перевели на тимчасово-окуповані території України додаткові сили Росгвардії. Про це повідомили в Центрі національного опору.

Згідно з даними відомства, подібні дії свідчать про підготовку до проведення так званих виборів в окупації.

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У ЦНС додають, що метою Росії наразі є забезпечення безпеки колаборантів і практично повноцінної явки на майбутніх виборах президента РФ в окупованих українських регіонах.

"Під час підготовки до "виборів" на тимчасово окупованих територіях росіяни направили в захоплені регіони додаткові сили Росгвардії. Поліцаї мають забезпечити безпеку колаборантів із "виборчих дільниць", а також для обходу українців під час волевиявлення", - повідомили у відомстві.

Також там розповіли, що в РФ хочуть "намалювати" явку на виборах тому пропонують і дозволяють голосувати навіть за місцем проживання.

"Таким чином, поліцаї займатимуться примусом українців голосувати за російського диктатора Володимира Путіна, а також охоронятимуть зрадників", - резюмували в ЦНС.

Вибори в РФ

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, чому війська РФ посилили обстріл Харкова, оцінив імовірність наземного наступу на місто, проаналізував ситуацію на Куп'янському напрямку, розкрив плани Москви на фронті до "виборів Путіна" і пояснив, чому зимовий наступ Росії вже можна вважати провальним.

Також, представник Євросоюзу Пітер Стано розповів, що рішення і дії президента Росії Володимира Путіна є чіткими і свідчать про його намір продовжувати війну проти України. Реальні ознаки мирних ініціатив з боку Кремля - відсутні. Путін, ведучи передвиборчу кампанію, посилить агресивні дії проти України.

До того ж, під час підготовки до виборів президента агресора Росії Володимира Путіна Кремль вирішив укласти новий соціальний договір із росіянами. Проблеми наростають, ознаки дестабілізації обстановки приховувати дедалі складніше, тому Москва вирішила встановити контакт із "глибинним народом" і пообіцяла йому грошей. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

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