'Путін хоче стерти Україну': РФ перед виборами посилить агресію - речник ЄС

Глава Кремля не прагне миру, а словам російського керівництва немає жодної довіри, бо вони прямо суперечать діям влади.

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Під час президентської кампанії Путін посилюватиме агресивні дії проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 56 окрема мотопіхотна бригада

Рішення та дії президента Росії Володимира Путіна є чіткими і свідчать про його намір продовжувати війну проти України. Реальні ознаки мирних ініціатив з боку Кремля - відсутні. Путін, ведучи передвиборчу кампанію, посилить агресивні дії проти України. Про це розповів речник Євросоюзу Пітер Стано на брифінгу 19 січня, повідомляє "Укрінформ".

"Рішення та дії Путіна чітко свідчать, що він має намір продовжувати злочинну агресію проти України. Поки що не було жодних реальних ознак щодо мирних зусиль з російської сторони. Тож Путін не прагне миру. Під час своєї президентської кампанії до виборів цієї весни, результати яких, я думаю, вже відомі, він буде посилювати агресивні дії проти України. Він продемонстрував це протягом різдвяних і новорічних свят, а також під час нинішньої ескалації, застосовуючи зброю, ракети, дрони, що уражають дедалі більше інфраструктурних та інших цивільних об’єктів", - сказав Стано.

За його словами, заяви Росії про готовність до переговорів не супроводжуються конкретними діями, тому вірити їхнім словам не варто. Стано зауважив, що будь-які мирні ініціативи мають поважати базові принципи міжнародного права, територіальну цілісність та суверенітет України.

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"Ми бачили, що всі ці декларації не супроводжуються жодними діями. Ми бачимо, що вони (росіяни - ред.) продовжують агресію. Вони підривають Хартію ООН та міжнародне право. Вони не поважають життя людей, і не лише в Україні, а й власних громадян, яких вони відправляють на цю злочинну війну. Шкода, завдана цією війною російському населенню, величезна, не кажучи вже про втрати України", - додав він.

Речник ЄС зазначив, що міжнародна спільнота повинна продовжувати підтримувати Україну, а також підкреслив важливість зустрічі безпекових радників у Давосі стосовно української формули миру. Він наголосив, що російська агресія спрямована не лише проти України, але й проти системи міжнародного права та Хартії ООН. Політик також зазначив, що Україна є жертвою агресії, і саме вона буде вирішувати, якими можуть бути умови, параметри та терміни для будь-яких мирних зусиль.

"...Українську формулу миру ми розглядаємо як найбільш надійну та реалістичну основу для будь-якого мирного врегулювання. Безумовно, зрештою війна і конфлікт будуть завершені за столом переговорів, а не на полі бою. Але позиція Європейського Союзу чітка: Україна має перемогти у цій війні. Тому що Україна використовує законне право на самооборону. Путін заявив, що він хоче стерти Україну з мапи світу, припинити існування української нації. Цьому треба покласти край", - заявив Стано.

Плани Путіна що війни в Україні

Нагадаємо, Росія розробляє план нового наступу на Україну влітку. Кремль планує повністю окупувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, можливо, навіть Харків та Київ. У матеріалі Financial Times зазаначається, що українська армія може змінити стратегію на "активну оборону" та планує контрнаступ у 2025 році.

Як повідомляв Главред, Україні необхідно зміцнювати свою позицію як на фронті, так і на міжнародній арені, щоб запобігти укріпленню російського диктатора Путіна. Активна стратегія та прориви на фронті можуть знецінити його зусилля, призвести до падіння режиму в Росії за 1-2 роки.

Крім цього, російський диктатор Путін активізував інформаційні кампанії проти країн Балтії, намагаючись створити підґрунтя для майбутньої ескалації проти цих країн та послаблення НАТО, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

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