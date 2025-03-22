Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мінус 25 млн доларів: ЗСУ уразили рідкісну установку окупантів

Маріна Фурман
22 березня 2025, 15:44оновлено 22 березня, 16:33
203
Російська система коштує близько 25 мільйонів доларів і була вперше показана на параді в Москві у 2020 році.
взрыв, Земледелие
Російську систему уразили за допомогою дронів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Коротко:

  • Українській бійці уразили російську систему "Земледелие"
  • Установку загарбники використовували для швидкого мінування полів

Бійці 414 ОБрУБАС "Птахи Мадяра" знищили новітнє та рідкісне обладнання російських окупантів, яке загарбники використовували для швидкого мінування полів. Про це повідомив командир бригади, оприлюднивши відповідне відео у своєму Telegram-каналі.

Бойову машину виявив розвідувальний безпілотник бригади у напрямку Курської та Бєлгородської областей Росії.

відео дня

За словами Мадяра, система "Земледелие" призначена для оперативного створення мінних полів за допомогою реактивних снарядів. Техніка розкидає до 600 мін.

"Робить мінні поля різної складності, протитанкові і протипіхотні, в тому числі з проходами для їхніх військ. В результаті влучання FPV-дрона файєр-шоу було знатне.", - сказав Мадяр.

Для знищення було застосовано два FPV-дрони. Результативність першого удару невідома, тоді як другий вразив пускову установку машини.

Мадяр нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, була лише одна згадка про знищення "Земледелия" – воїнами Нацгвардії у березні 2023 року. На той момент писали, що коштує саме ця російська система близько 25 мільйонів доларів. А вперше її показали під час параду в Москві у 2020 році.

"Птахи Мадяра" знищили "Земледелие" - дивіться відео:

Мінус 25 млн доларів: ЗСУ уразили рідкісну установку окупантів

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ЗСУ відбили штурм ворога з бронетехнікою на Куп'янському напрямку. Пілоти дронів влучними ударами відпрацювали по ворожій бронетехніці, позбавивши окупантів кількох бронемашин. В результаті наступ РФ було відбито без втрат українських позицій. Водночас противник залишився без 2 танків, 2 БМП та БТР.

Крім того, 19 березня противник у районі Часова Яру намагався штурмувати позиції Сил оборони із застосуванням техніки. У результаті: п'ять одиниць ББМ було знищено, одна машина втекла. На Північному напрямку зафіксовано накопичення особового складу і техніки.

Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що завдяки злагодженим і професійним діям українських захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку року вже перевищили 100 тисяч осіб.

Читайте також:

Хто такий "Мадяр"?

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні російські війська
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Переговори в Саудівській Аравії: названо цілі України та РФ

Переговори в Саудівській Аравії: названо цілі України та РФ

17:48Україна
Окупанти здаються в полон на "гарячому" напрямку - військовий

Окупанти здаються в полон на "гарячому" напрямку - військовий

16:58Фронт
Путін наказав українцям "легалізуватися" або виїхати: у Британії розкрили небезпеку

Путін наказав українцям "легалізуватися" або виїхати: у Британії розкрили небезпеку

16:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Що не можна робити в Поминальну суботу: суворі прикмети та заборони 22 березня

Що не можна робити в Поминальну суботу: суворі прикмети та заборони 22 березня

"Не протягну і 10 днів": Віктор Розовий зробив гучну заяву

"Не протягну і 10 днів": Віктор Розовий зробив гучну заяву

Гороскоп на завтра 23 березня: Козерогам - маса задоволення, Рибам - щастя

Гороскоп на завтра 23 березня: Козерогам - маса задоволення, Рибам - щастя

Потап "злив" місцезнаходження втікача-ведучого Дівєєва-Церковного

Потап "злив" місцезнаходження втікача-ведучого Дівєєва-Церковного

"Погана новина для України": ЗМІ дізналися про втрати ЗСУ під Курськом

"Погана новина для України": ЗМІ дізналися про втрати ЗСУ під Курськом

Останні новини

18:15

Знають лише одиниці: що означає новий дорожній знак з пісочним годинником

17:48

Переговори в Саудівській Аравії: названо цілі України та РФ

17:33

Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 березня

16:58

Окупанти здаються в полон на "гарячому" напрямку - військовий

16:41

Росіяни під час переговорів бояться нової операції ЗСУ на території РФ - Тимочко

Після війни в Україні принцип "Рятуйся, хто як може" буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - КостенкоПісля війни в Україні принцип «Рятуйся, хто як може» буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - Костенко
16:39

Путін наказав українцям "легалізуватися" або виїхати: у Британії розкрили небезпеку

15:59

Де 3 відмінності між двома хлопчиками: лише "геній головоломок" вгадає за 29 секунд

15:55

За подяку "аварійкою" можуть оштрафувати: що потрібно знати водіям

15:44

Мінус 25 млн доларів: ЗСУ уразили рідкісну установку окупантів

Реклама
15:38

Повернутися у форму: дружина Тігіпка розповіла, як відмовилася від напою і схудлаВідео

15:34

Вистрілили 16 разів: у Луганську вбито пособника "Ахмата"

15:28

Українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області – ISW

15:01

Виноград із живця: як отримати перший урожай за три роки

14:59

Китайський гороскоп на завтра 23 березня: Бикам - образи, Козлам - слабкість

14:56

Голуби втечуть і не повернуться, якщо почепити один простий предмет у саду

14:52

Названо цілі обстрілів: РФ істерично погрожує Україні новими ударами

14:29

РФ змінила тактику обстрілів України: експерт попередив про нову загрозу з повітря

14:19

Зірка "Гри Престолів" назвала свій невиліковний діагноз

14:10

Гроші самі підуть в руки: які ТОП-3 знаки розбагатіють до кінця березня

13:50

Штурмовики РФ заходять із флангів: у ЗСУ назвали "найгарячіший" напрямок

Реклама
13:37

Китай розглядає можливість відправити миротворців в Україну: Welt розкрило деталі

13:34

Чому коти панічно бояться води: неочікувана відповідь ветеринара

13:30

Яйця будуть по кишені кожному: експерт назвав дату, коли продукт здешевшає

13:19

Як елегантно їсти ківі, кавун, абрикоси та вишні: правила етикетуВідео

12:56

"Перемелюємо ворога": комполку ЗСУ розповів про втрати РФ у Курській області

12:44

У РФ померла популярна зірка радянського кіноВідео

12:38

Вдарить похолодання і буде штормовий вітер: у яких областях різко зміниться погода

12:37

Влупив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

12:24

Цигарки коштуватимуть значно більше: Зеленський підписав відповідний закон

11:50

Переговори про закінчення війни: Костенко назвав ключову умовуВідео

11:46

У Третій штурмовій прокоментували ідею зниження мобілізаційного віку до 55 років

11:19

Чим відрізняються два воїни: лише люди із "зором орла" вгадають за 15 секунд

11:06

Урожай буде вже у перший тиждень липня: як виростити здорову розсаду кавунів

10:40

Зустріч Трампа з Путіним: Віткофф назвав імовірні терміни переговорів

10:38

"Путін тягне час": експерт озвучив підступний план російського диктатора

10:32

РФ одним ударом забрала життя цілої родини: деталі цинічної атаки на ЗапоріжжяФото

10:09

Іраклі Макацарія вперше показав новонароджену доньку

10:00

"Так, вони домовилися про це": в США сказали, коли відбудуться вибори в Україні

09:50

Зросла кількість жертв і поранених: деталі масованого удару дронів РФВідео

09:42

Інсайдер розсекретив інформацію про Кейт Міддлтон і четверту дитину

Реклама
09:27

Влучання в житлові будинки і промисловий об'єкт: дрони сильно атакували Росію

09:15

Трамп заявив, що може дати Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною

09:07

Що робити з полуницею навесні: топ-3 найважливіших секрети багатого врожаюВідео

08:53

РФ атакує Україну ударними БПЛА з новою тактикою: експерт про головну небезпеку

08:10

Нові умови перемир'я від РФПогляд

07:57

"Ми вже недалеко від цього": Віткофф сказав, як США закінчуватимуть війну в Україні

07:50

Росіяни просунулися на сході: у DeepState повідомили подробиці

07:10

Поширена помилка водіїв: чому не варто різко гальмувати перед ямою

06:10

Окупанти використали нову тактику ударівПогляд

05:46

Гороскоп на завтра 23 березня: Козерогам - маса задоволення, Рибам - щастя

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти