Мінус 25 млн доларів: ЗСУ уразили рідкісну установку окупантів

Російська система коштує близько 25 мільйонів доларів і була вперше показана на параді в Москві у 2020 році.

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Російську систему уразили за допомогою дронів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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Українській бійці уразили російську систему "Земледелие"

Установку загарбники використовували для швидкого мінування полів

Бійці 414 ОБрУБАС "Птахи Мадяра" знищили новітнє та рідкісне обладнання російських окупантів, яке загарбники використовували для швидкого мінування полів. Про це повідомив командир бригади, оприлюднивши відповідне відео у своєму Telegram-каналі.

Бойову машину виявив розвідувальний безпілотник бригади у напрямку Курської та Бєлгородської областей Росії.

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За словами Мадяра, система "Земледелие" призначена для оперативного створення мінних полів за допомогою реактивних снарядів. Техніка розкидає до 600 мін.

"Робить мінні поля різної складності, протитанкові і протипіхотні, в тому числі з проходами для їхніх військ. В результаті влучання FPV-дрона файєр-шоу було знатне.", - сказав Мадяр.

Для знищення було застосовано два FPV-дрони. Результативність першого удару невідома, тоді як другий вразив пускову установку машини.

Мадяр нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, була лише одна згадка про знищення "Земледелия" – воїнами Нацгвардії у березні 2023 року. На той момент писали, що коштує саме ця російська система близько 25 мільйонів доларів. А вперше її показали під час параду в Москві у 2020 році.

"Птахи Мадяра" знищили "Земледелие" - дивіться відео:

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ЗСУ відбили штурм ворога з бронетехнікою на Куп'янському напрямку. Пілоти дронів влучними ударами відпрацювали по ворожій бронетехніці, позбавивши окупантів кількох бронемашин. В результаті наступ РФ було відбито без втрат українських позицій. Водночас противник залишився без 2 танків, 2 БМП та БТР.

Крім того, 19 березня противник у районі Часова Яру намагався штурмувати позиції Сил оборони із застосуванням техніки. У результаті: п'ять одиниць ББМ було знищено, одна машина втекла. На Північному напрямку зафіксовано накопичення особового складу і техніки.

Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що завдяки злагодженим і професійним діям українських захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку року вже перевищили 100 тисяч осіб.

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Хто такий "Мадяр"? Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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