Особисто брав участь: Буданов був на ключовому етапі операції у Вовчанську

Якою була про роль Буданова на ключовому етапі операції у Вовчанську.

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Буданов брав участь у операції у Вовчанську / колаж: Главред, фото: ГУР, deepstatemap.live

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Про це розповів командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ з позивним "Лінукс" в ефірі телемарафону.

Зазначається, що ця операція дозволяє говорити про перспективи звільнення півночі Харківщини, адже агрегатний завод був важливою опорною точкою. Важливим етапом місії стало непомітне для ворога накопичення українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю", - зазначив "Лінукс". відео дня

За його словами, одним з важливих факторів під час здійснення місії була чітка взаємодія між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор".

"Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалось дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах", ― наголосив розвідник.

Він також розповів про роль Буданова на ключовому етапі операції у Вовчанську.

"Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував операцією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію, що вище командування знає про проблеми і ситуації, які можна оперативно вирішити. Це дає результат наших операцій", - підсумував командир підрозділу "Стугна".

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Бої у Вовчанську - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після звільнення Вовчанського агрегатного заводу в Харківській області, війська країни-агресора РФ використовують максимальний спектр озброєння для ударів по підприємству.

Представник ГУР МО Андрій Черняк повідомляв, що в ході операції Головного управління розвідки України на Вовчанському агрегатному заводі командування російських окупантів розуміло безперспективність утримання позицій, але все ж наказувало своїм солдатам чинити опір.

Крім того, російські окупанти не полишають спроб захопити Вовчанськ на Харківщині. Вони почали будувати підземні тунелі.

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