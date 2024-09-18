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Скористалися ситуацією: як ЗСУ відбили агрегатний завод у Вовчанську - Маломуж

Марія Николишин
18 вересня 2024, 16:20
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Як операція ЗСУ в Курській області допомогла в боях за агрегатний завод у Вовчанську.
Скористалися ситуацією: як ЗСУ відбили агрегатний завод у Вовчанську - Маломуж
Бої у Вовчанську / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Сили оборони України використали ситуацію з перекиданням російських резервів для захисту Курської області РФ та змогли повернути під свій контроль Вовчанський агрегатний завод у Харківській області. Про це заявив генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Насамперед причина та, що вони дійсно перекинули частину резервів, які повинні були штурмувати Вовчанськ, тим більше, як вони кажуть, надати допомогу тим групам, які перебували на агрегатному заводі. Цих резервів практично немає. Тому ми використовуємо ситуацію, що там велике виснаження, завдавали вогневі удари. Частина представників противника відійшла — у різний спосіб проривалися, пересувалися, просочувалися, тому що немає суцільної лінії їхнього контролю, оточення. Частина загинула, невелика частина здалася в полон. Тому різні варіанти вирішення цього завдання вийшли. Ось, відповідно, найголовніший факт, що ми вже володіємо заводом, володіємо територією", — сказав він.

За його словами, противник зазнав невеликих втрат, тому що на зазначеній ділянці залишилася мінімальна кількість російських окупантів.

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"Не бачачи підтримки, вони намагалися відійти або втекти. Тому в даній ситуації операція завершилася. Я прямо скажу, якщо використовуємо такий потужний вогневий тиск, поетапний, й без підтримки ворог довго витримати не міг", — наголосив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Скористалися ситуацією: як ЗСУ відбили агрегатний завод у Вовчанську - Маломуж
Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Ситуація у Вовчанську Харківської області - що відомо

Нагадаємо, російські війська перебували у блокаді протягом кількох місяців на території агрегатного заводу у Вовчанську. Однак, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що Збройні Сили України знову зайняли ці позиції.

Також повідомлялось, що на Вовчанському напрямку Росія дедалі частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі у боях.

Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев зазначав, що на Харківському напрямку ворог не полишає спроб атакувати українські позиції, однак стратегічних успіхів досягти так і не може.

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