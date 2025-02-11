Атака РФ на Київську область: пошкоджено дитсадок і дві школи

У спорудах вибито скління, вікна та двері.

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Атака на Київську область / Mykola Kalashnyk / Telegram

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Попадань в об'єкти критичної інфраструктури не було

Установи мають відновити свою роботу наступного тижня

У Бориспільському районі Київської області російські дрони пошкодили дитячий садок, дві будівлі школи, дитячий майданчик і приватний будинок. Про це в Telegram написав т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, влучень в об'єкти критичної або житлової інфраструктури силами ППО не допущено.

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"Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок і дві будівлі школи - діючу та новобудову. У спорудах вибито скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок", - написав Калашник.

Він зазначив, що комунальні служби ліквідовують наслідки нічної атаки противника. Установи мають відновити свою роботу в очному режимі вже наступного тижня.

Ракетний удар по Україні 11 лютого 2025 року

Як повідомляв Главред, вранці у вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ заявили про ракетну атаку РФ. Фіксувалися перші крилаті ракети на Полтавщині та Сумщині.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про чергову атаку на енергосистему України. За його словами, вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Зранку під прицілом була енергетика. У зв'язку з масованою атакою РФ було введено аварійні відключення світла.

Пізніше стало відомо, що армія вкотре атакувала Полтавщину. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

У Нафтогазі уточнили, що внаслідок ракетного удару РФ пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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