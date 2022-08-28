Росіяни завдали ударів по центру Харкова та Нікополю: зруйновані будинки, загинула жінка

Ворог вдарив по Харкову і Нікополю ввечері 28 серпня/ УНІАН, Telegram

Увечері в неділю, 28 серпня, росіяни вкотре били по Харкову і Нікополю на Дніпропетровщині.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, ракети цього разу влучили по центру міста.

"Два ракетних удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертви наразі інформації немає", - повідомив мер міста Ігор Теріхов .

Також російські військові ввечері 28 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. В результаті обстрілу одна людина загинула, пише в Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Повідомляється, що загинула жінка 1955 року народження. Також, за попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Крім того, в результаті обстрілу повністю зруйнований один житловий будинок.

Ракетний удар по Рівненській області

Також Главред писав про те, що ввечері 28 серпня Україні звучала масштабна повітряна тривога - відомо про запуск бомбардувальників РФ з території Білорусі. З'явилася інформація про про два "Прильоти" в Рівненській області, в районі міста Сарни.

Пізніше голова Рівненської ОВВА Віталій Коваль розповів подробиці сьогоднішнього обстрілу-влучили у військовий об'єкт.

"У Сарнах був приліт по об'єкту військової інфраструктури. Попередньо, без жертв", - зазначив місцевий чиновник.

Читайте також: