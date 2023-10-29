Обдурив усіх і втік: новий поворот в історії вкраденого з Херсона єнота

Вкраденого під час втечі росіян із Херсону єнота - викрали знову. Як зазначається, один із злодіїв обманув інших та зник з усіма грошима і твариною.

https://glavred.net/ukraine/obmanul-vseh-i-sbezhal-novyy-povorot-v-istorii-ukradennogo-iz-hersona-enota-10512277.html Посилання скопійоване

Стала відома доля викраденого херсонського єнота / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/Mikokuk

У минулому році, під час втечі з Херсона, російські окупанти розграбували місто, росіяни навіть викрали єнота з місцевого зоопарку. До того ж вони цією крадіжкою шалено пишалися, радісно розповідаючи про неї у соцмережах. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Від імені тварини вели окремий Telegram-канал під назвою "Енот из Херсона", який використовувався для збору коштів від довірливих осіб. Зпочатку нічого поганого не передбачалося, але потім трапилася надзвичайна подія: один із злодіїв обманув інших та зник із єнотом, зібрав всі кошти із банківської картки і втік.

"Уявляєте? Злодій виявився злодієм! Злодій у злодія єнота вкрав! Немислимо… Тепер Z-пабліки безсило трясуть кулаками й ділять краденого єнота, з’ясовуючи, хто ж із них зрадник. Воістину, немає нічого жалюгіднішого й карикатурнішого, ніж російський Z-патріот. Хоч бери та кінокомедію знімай. Жодний Голлівуд такого сценарію не напише", – додав журналіст. відео дня

Власники каналу оголосили, що проєкт під назвою "Єнот із Херсона" за їхніми словами, "припиняє своє існування". Також, заявлено, що тварину вивезли із зони проведення так званої "спецоперації". Нинішнє місце перебування єнота залишається невідомим.

Так звана "воєнкор", Анна Долгарєва, назвала викрадення єнота однією з найкращих новин, які сталися в листопаді 2022 року. Вона не пропустила інформацію про цей інцидент, за її словами, "людина, яка викрала єнота, Роман, не є його власником".

"Роман просто торгував обличчям із ним у кадрі. Справжніх господарів, з якими й жив Херсі, я чудово знаю", – написала вона.

Хто такий Денис Казанський Денис Казанський - уродженець Донецька, український блогер, політичний оглядач і журналіст. Вимушений переселенець у зв'язку з війною на Донбасі. Автор книг про Донбас: "Чорна лихоманка", "Як Україна втрачала Донбас". Один з представників України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. У 2017 році увійшов до Топ-20 політичних блогерів України в Facebook за рейтингом Еспресо TV, пише Вікіпедія. Веде популяний youtube-канал.

Історія єнота із Херсона

13 листопада 2022 року засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук заявив, що єнота із зоопарку Херсона вкрало російське командування. За його словами, в анексований Крим окупанти вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до осла і білок. У мережі з'явилося відповідне відео.

Пізніше окупанти створили пропагандистський Telegram-канал для єнота, якого вони вкрали з Херсонського зоопарку під час втечі від ЗСУ. Тварина жила з російськими загарбниками в окопах, її назвали Херсон. Окупанти цинічно заявляли, що врятували єноту життя.

Після цього, російські окупанти продовжували використовувати для поширення своєї пропаганди єнота якого вони вкрали у херсонському зоопарку під час втечі з міста. Загарбники "зарахували" тварину до Мелітопольського державного університету.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.