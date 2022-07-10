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"Потрібно знищити всього 3 логістичні шляхи": експерт пояснив сценарій і терміни звільнення Криму

10 липня 2022, 01:35

Найважчим для української армії може бути знищення Кримського моста, але є способи зруйнувати його.

himars, крымский мост
Експерт пояснив сценарій і терміни звільнення Криму/ Reuters, wikimedia commons

Крим цілком можливо доведеться звільняти останнім з-поміж усіх окупованих Росією українських територій. Проте з військової точки зору є реальні й не надто важкі способи повернення контролю над півостровом.

Зокрема, Збройні сили України можуть зруйнувати основні логістичні шляхи, які пов’язують російську армію у Криму з територією РФ. Про це розповів ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської ВГА Георгій Тука в інтерв’ю Главреду.

Він зазначив, що ЗСУ зараз системно й досить успішно руйнують логістичні зв’язки всередині російської армії по всій лінії фронту. Тому логічно, що в Криму це буде зробити навіть легше, ніж на 1500-кілометровій лінії фронту суходолом, каже Тука.

За його словами, логістичних шляхів армії РФ в Криму, які потрібно знищити, є всього три:

  • Керченський міст;
  • Перешийки (Чонгар та інші, які росіянам вдалося швидко захопити);
  • Морські шляхи, налагоджені Чорноморським флотом Росії.

"Але, з одного боку, вже зруйнований міф про "надпотужність" Чорноморського флоту, зруйнований міф про непохитність сухопутних сил РФ, що робить реальним сценарій повернення контролю над перешийками", – зазначає Тука.

Найважчим завданням для української армії може бути знищення Кримського моста – третього логістичного шляху.

"Ще працюючи в міністерстві, ми отримували розвіддані і робили спеціальні аналізи про можливість руйнації цієї споруди – вона доволі сильно і вдало захищена. Знов-таки, не треба робити якісь шапкозакидальні сценарії про те, що зараз ми пустимо Байрактар і він там усе знищить", – зазначає Тука.

Він наголосив, що Байрактаром Кримський міст не знищити. Проте є певні сценарії, які дозволяють зруйнувати цю споруду у військовий спосіб, а якщо не зруйнувати, то принаймні зробити неможливим використання моста для пересування ним вантажів. Тому є цілком реальною є можливість фактично заблокувати Крим.

"І нічого надзвичайного я у цих задачах особисто не бачу. Так, вони потребуватимуть величезних зусиль, не тільки військових, а й політичних, але на сьогоднішній день, дивлячись на загальний тренд і підтримку наших партнерів ЗСУ, і підтримку політичну з боку, в першу чергу тих, кого російські пропагандисти зневажливо називають "англо-саксами", і певної групи європейських країн у мене є відчуття, що і політичне рішення щодо деокупації Криму абсолютно реальне", – наголосив Георгій Тука.

Проте, на його думку, це точно не станеться як мінімум в найближчі пів року.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, що Україна може повернути собі анексований Росією Крим військовим шляхом, однак швидко це не станеться. Він наголосив, що без постановки на вогневий контроль ключових позицій по Криму (перешийків, Кримського мосту та портів) Україні буде важко прорватися до Криму.

Нагадаємо, в окупованому Криму місцеві жителі скаржаться на відсутність туристів через війну в Україні. У курортний Крим в цьому році ніхто не приїхав, а люди не знаю як будуть жити взимку, оскільки не можуть заробити потрібні кошти.

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