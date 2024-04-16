ЗСУ зможуть зірвати літній наступ окупантів, треба "переламати трамплін" - експерт

Експерт запевняє, що треба звертати увагу не лише на бої за Часів Яр, а й на всю ситуацію на Бахмутському напрямку.

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ЗСУ можуть зірвати літній наступ окупантів / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти намагаються захопити Часів Яр. У РФ вважають, що операція на Бахмутському напрямку стане трампліном для літнього наступу. Про це заявив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський повідомляє Еспресо.

Біля Часового Яру тривають дуже складні бої. При цьому окупанти намагаються наступати по 60-кілометровій ширині фронту від Часового Яру до Білогорівки на Луганщині. Таким чином ворог хоче відкрити шлях, щоб просуватися на Краматорськ та Слов'янськ.

"Для наших військ задача стоїть не тільки перемолоти росіян в районі Часового Яру. На Бахмутському напрямку задача полягає в тому, що нам потрібно максимально ускладнити ворогу завдання щодо переходу до їхнього літнього наступу. Тобто саме операцію на Бахмутському напрямку росіяни вважають трампліном для наступу. Якщо трамплін буде поламаний, то наступ теж поламається. На жаль, ціна питання значно вища, ніж просто дивитися, скільки кілометрів росіянам залишилося до Часового Яру й чи встигнуть вони до 9 травня, чи ні", - додав Киричевський. відео дня

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Російські "воєнкори" стверджували, що 15 квітня окупантам вдалося просунутися в районі Часового Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

Часів Яр дуже важливий для противника, підкреслив представник НГУ Руслан Музичук.

"Ворог перекидав із Лиманського напрямку резерви до Часового Яру, щоб посилити наступальні дії. Це є свідченням того, що Часів Яр дуже важливий для противника. Тому вони намагатимуться всіма силами здобути тут хоч якусь перемогу", - додав Музичук.

Ціллю ворога є створення умов наступу до Краматорської агломерації, зауважив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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