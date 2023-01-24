"РФ не може захопити Бахмут": Маломуж сказав, чому Україні важливо втримати 2 найгарячіші точки

Через Бахмут проходять важливі комунікаційні траси, а у Соледарі вдається "перемелювати" противника у великих кількостях.

РФ не має перспектив захопити Бахмут/ 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Главред

Пригожин зі своєю ПВК "Вагнера" та російські військові намагаються захопити хоча б одне з двох міст на Донбасі, які вже стали найгарячішими точками фронту – Бахмут і Соледар.

Українські військові мужньо дають відсіч ворогу. Умілі дії захисників України на цих напрямках дозволяють часто знищувати велику кількість окупантів за раз. Наприклад, нещодавно в один момент було знищено сотню "вагнерівців" та інших представників окупаційних сил. Про це розповів колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді.

Місто Бахмут важливе для захисту України, адже через нього проходять важливі комунікаційні траси.

"Бахмут важливий у військовому плані, тому що там проходять важливі комунікаційні траси, які дають змогу постачати боєприпаси бахмутському угрупованню. Хоча це не єдина траса, є й інші обхідні, але вони довші. Соледар не є критичним для нас, але він є критичним у сенсі знищення кращих сил Російської Федерації", – зазначає генерал.

Проте у Росії немає перспектив захопити Бахмут.

"Бахмут тримається стійко. Хіба що Росія кине все, що тільки може, з інших регіонів, аби переломити там ситуацію. Та я думаю, що перспектив захоплення Бахмута російськими військами немає", – каже Маломуж.

Ситуація у Бахмуті

Раніше в Службі зовнішньої розвідки Німеччини заявили, що російські окупанти не залишають спроб захопити Бахмут у Донецькій області. Якщо їм вдасться це зробити, то існує велика ймовірність того, що вони в подальшому просунуться вглиб країни.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією. Українські сили, попри втрати, перешкоджають здатності Росії продовжувати наступ в інших місцях. При цьому ЗСУ не використали всі можливості через уповільнення поставок зброї з боку західних партнерів.

Нагадаємо, бійці Сил оборони розбили найманців приватної військової компанії "Вагнера" на багатьох ділянках напрямку Бахмут-Соледар. Про це розповів офіцер батальйону Свобода Національної гвардії України Володимир Назаренко.

Читайте також: