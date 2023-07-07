"РФ не має стратегічного резерву": Жданов пояснив ситуацію на фронті

Окупанти використовують останні залишки оперативного резерву. Вони вводять у бій те, що встигли "відмобілізувати і сформувати".

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Жданов пояснив ситуацію на фронті/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Главред

На фронті зараз відбуваються запеклі бої. Але в російських окупантів немає "довгих" ресурсів – вони застосовують ті ресурси, які їм вдалося накопичити за червень цього року.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі, коментуючи ситуацію на фронті й те, на якому рівні зараз перебувають резерви країни-агресорки РФ.

"Загальний висновок за всю військову обстановку на лінії фронту можна зробити наступний. Тривають бої на багатьох ділянках фронту, тобто фронт дуже активний. Ворог вводить в бій накопичені за червень ресурси... Це свідчить про те, що у ворога немає "довгих" ресурсів", – пояснив військовий експерт.

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Жданов зазначив, що російські загарбники зараз вводять у бій те, що вони встигли "відмобілізувати і сформувати". А це свідчить, що в окупантів немає стратегічного резерву

"А з оперативними резервами, я так розумію, це останні залишки", – додав військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Збройних сил йде за планом. Він зазначив, що хотілося б, щоб він просувався швидше, "але це реальність, ми йдемо вперед, ми не стоїмо на одному місці".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якої зазначив, що ситуація на фронті розвивається згідно з планом, ініціатива – в руках українських військових.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що США цього тижня можуть схвалити передачу Україні касетних боєприпасів, які Україна просила ще у 2022 році. Після декількох місяців заперечень, посилаючись на побоювання з приводу використання зброї і заявляючи, що в ньому немає необхідності, офіційні особи США нещодавно просигналізували про зміну ситуації.

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