Поранені, але хочуть звільняти українські землі: стало відомо про стан звільнених з полону бійців

Звільнені з полону військові хочуть їхати на фронт, щоб звільнити українські землі / Колаж фото УНІАН, Главред

Серед українських військових, який звільнили з російського полону, є багато поранених. Вони хочуть повернутися до звільнення українських територій. Про це заявив колишній командир полку Азов Андрій Білецький, який особисто говорив зі звільненими бійцями, повідомляє Радіо НВ.

Поранених військових оглядають медики.

"Більшість поїде вже одразу до рідних, до батьків, для того, щоб морально і фізично відпочити перед тим, як знову братися за справу", - сказав Білецький.

Він зазначив, що особисто розмовляв по телефону з командиром полку Азов Денисом Прокопенком (Редісом), Святославом Паламарем (Калиною) та Апісом, яких доставили в Туреччину. За даними Білецького, усі вони у нормальному морально-психологічнму стані.

"Сумбурна, безумовно, трохи розмова. Це були перші 15 хвилин, коли вони спустилися, вийшли з ФСБшного літака, летючої тюрми. Сумбурна розмова. Я поздоровляв хлопців, хлопці казали про те, що... Скажімо так, всі хлопці в абсолютно нормальному морально-психологічному стані, хоча вони просиділи весь цей час в одиночках... Всі висловлюють бажання якомога швидше повернутися до справи, до війни і до деокупації країни", - сказав він.

Додому повернулися захисники Маріуполя

Нагадаємо, ввечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся у Чернігівській області.

Загалом додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук з позивним "Пташка".

Також до України з полону повернулися три захисниці, які потрапили до окупантів, коли перебували при надії – Мар’яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

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