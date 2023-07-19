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"РФ не досягне успіху": влада Ірландії оголосила про важливе рішення щодо України

Альона Вороніна
19 липня 2023, 17:49 оновлено 19 липня, 17:51
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Прем’єрміністр Ірландії наголосив, що не можна допустити, щоб Росія добилася успіху у цій війні. РФ зараз намагається зламати рішучість українського народу.
Украинские военные, премьєр-министр Ирландии Лео Варадкар, президень Украины Владимир Зеленский
Влада Ірландії оголосила про важливе рішення щодо України/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Офіс президента України

Україна переможе у війні, яку проти неї розв’язала країна-агресорка Росія, і країни Заходу повинні допомогти українцям, щоб їм вдалося здобути перемогу над ворогом. Це важливо, щоб надалі жодна інші країна не зазнала такого нападу.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу, 19 липня. Ірландський прем’єр оголосив, що його країна виділить ще 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України, а також навчатиме українських саперів і військових медиків.

"Сьогоднішнє відвідування місць звірств (росіян – ред.) і моя зустріч тут, у Києві, підтвердили мені, що Росія не досягне успіху, і не можна допустити, щоб Росія досягла успіху… Ми повинні забезпечити успіх України, її перемогу в цій війні, щоб жодна інша країна не зазнала нападу", – наголосив Варадкар.

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Він зазначив: у XXI столітті кордони якоїсь країни не повинні змінюватися шляхом насильства, а демократичні уряди не можуть бути повалені іноземним вторгненням.

Також він зазначив, що країна-агресорка Росія не зможе відлякати друзів України за допомогою ударів по цивільних та по об'єктах інфраструктури.

Ірландія виділяє Україні ще 5 млн євро гуманітарної допомоги

Прем'єрміністр Ірландії заявив, що його країна надасть Україні ще 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги. З них 3 мільйони євро буде використано в Україні Червоним Хрестом для його життєво важливої роботи, ще 2 мільйоні буде передано до фонду ООН.

Також Ірландія навчатиме українських саперів та військових медиків. Він нагадав, що раніше уже надавалося обладнання для відновлення енергопостачання й очищення води.

"Сьогодні я засвідчив президенту Зеленському, що ми будемо продовжувати надавати фінансову, практичну та політичну допомогу Україні", – зазначив Варадкар.

У той же час президент України Володимир Зеленський нагадав, що Ірландія уже надала нашій державі нелетальної допомоги на суму понад 170 мільйонів євро. Також вона допомагала проводити розмінування.

  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України
  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України
  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України
  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України
  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України
  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України
  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України
  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України
  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України
  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України
  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України
  • Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023
    Зустріч президента України з прем’єрміністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві 19 липня 2023 Офіс президента України

Військова допомога Україні від інших держав

Раніше повідомлялося, що США виділяють для ЗСУ важливу зброю. США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів, повідомило Reuters.

Іспанія передасть Україні танки Leopard та багато іншої військової техніки. Міноборони Іспанії повідомило про відправку до України чотирьох танків Leopard 2A4 та іншої військової техніки наступного тижня. Окрім танків, до України морем будуть передані 10 БТРів, броньовані позашляховики, легкі вантажівки та машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, пілоти Повітряних сил ЗСУ вирушать на навчання F-16. Українські пілоти проходитимуть підготовку в різних країнах, які вже надали спеціальні майданчики, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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