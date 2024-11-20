Росіяни жорстоко розстріляли полонених бійців ЗСУ на двох напрямках

Армія країни-агресорки Росії вкотре вчинила жорстокий воєнний злочин проти українських військових.

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Окупанти розстріляли військовополонених / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, unsplash

Російські окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ на Покровському та Курському напрямках. Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий воєнний злочин.

" Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині.Направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину. Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", - написав у своєму Telegram Лубінець.

Розстріл бійців ЗСУ на Покровському напрямку

Донецької обласної прокуратура повідомила, що окупанти вчергове розстріляли полонених ЗСУ на Покровському напрямку - розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

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У прокуратурі також повідомили, що 10 листопада 2024 року ворог здійснив штурм укріплення ЗСУ в районі с. Новодмитрівка Покровського району. Після того, як представники армії РФ взяли у полон двох військових ЗСУ, вони змусили чоловіків роздягнутись догола. Провівши їх під дулами автоматів лісопосадкою, полонених розстріляли.

"Крім того, перевіряється факт вбивства окупантами ще трьох поранених захисників України на вказаній позиції. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події", - додали у прокуратурі.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Розстріл окупантами полонених бійців ЗСУ – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 5 листопада російські окупанти розстріляли 6 полонених бійців ЗСУ на Донеччині. Відомо, що під час наступу на Селидове військові РФ захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.

9 листопада стало відомо, що російські загарбники розстріляли пораненого і беззбройного бійця ЗСУ. Дмитро Лубінець повідомив, що російські військові розстріляли, ймовірно, пораненого та беззбройного українського солдата. Цей момент окупанти зняли на відео.

11 листопада стало відомо, що окупанти, ймовірно, впритул розстріляли двох українських полонених. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що жорстокий розстріл беззбройного воїна ЗСУ стався на Курському напрямку.

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