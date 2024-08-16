Прорив оборони РФ і десятки полонених: ДШВ показали перші години атаки на Курщині

На кадри потрапили перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області.

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Опубліковано кадри заходу ЗСУ в Курську область / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Кадри перших хвилин наступу Збройних сил України в Курській області опублікували в Десантно-штурмових військах ЗСУ.

"Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені", - йдеться в описі відео, опублікованому у Facebook ДШВ.

Зазначається, що на кадри потрапили перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області 6 серпня 2024 року - "день, який увійде в історію російсько-української війни".

відео дня

Уточнюється, що визначальними на початковому етапі операції стали ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша.

Тепер усе залежить від стійкості українського солдата всіх родів військ задіяних в операції, кажуть у ДШВ.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - перші години Курської операції:

/ Скріншот

Ситуація в Курській області - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачистили Суджу в Курській області. Українська армія просунулася вперед. Українські сили просунулися вперед у Курській області, повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ буде складно утримати позиції на Курщині. Звільнення нових територій буде ускладнюватися з прибуттям російського підкріплення.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області. Підрозділи безпілотників витратили кілька днів, прокладаючи шлях для просування військ через кордон.

/ Главред

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