Прорив оборони РФ і десятки полонених: ДШВ показали перші години атаки на Курщині

Кадри перших хвилин наступу Збройних сил України в Курській області опублікували в Десантно-штурмових військах ЗСУ.
"Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені", - йдеться в описі відео, опублікованому у Facebook ДШВ.
Зазначається, що на кадри потрапили перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області 6 серпня 2024 року - "день, який увійде в історію російсько-української війни".
Уточнюється, що визначальними на початковому етапі операції стали ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша.
Тепер усе залежить від стійкості українського солдата всіх родів військ задіяних в операції, кажуть у ДШВ.
Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
Дивіться відео - перші години Курської операції:
Ситуація в Курській області - останні новини по темі
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачистили Суджу в Курській області. Українська армія просунулася вперед. Українські сили просунулися вперед у Курській області, повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ буде складно утримати позиції на Курщині. Звільнення нових територій буде ускладнюватися з прибуттям російського підкріплення.
Як повідомлялося раніше, у ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області. Підрозділи безпілотників витратили кілька днів, прокладаючи шлях для просування військ через кордон.
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