Чи буде замороження вступу України до НАТО та ЄС: експерт дав відповідь

Олег Шамшур нагадав, що США нині не підтримують членства України в НАТО.

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Чи буде замороження вступу України до НАТО та ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Основні тези Шамшура:

Без підтримки США вступ України до НАТО неможливий

Трамп не пропонує Україні альтернатив НАТО

Повернення окупованих територій дипломатичним шляхом буде неможливим

США наразі не підтримують членства України в НАТО і не пропонують конкретних гарантій безпеки. Про це заявив в інтерв'ю Главреду колишній посол України в США (2006-2010) і Франції (2014-2020) Олег Шамшур.

"Щодо ЄС я не впевнений, але щодо НАТО сумнівів немає. Ми розуміємо, що без позитивної та проактивної позиції Сполучених Штатів вступ України до НАТО неможливий. Це слід чесно визнати. Трамп і наближені до нього завжди чітко заявляли, що не бачать Україну в НАТО. І хоча з деяких питань його позиція могла змінюватися, щодо НАТО вона залишалася незмінною", - каже експерт.

Шамшур також нагадав, що США нині не підтримують членство України в НАТО.

"До речі, це можна розглядати і як критику Байдена. Адже вперше за довгий час Сполучені Штати настільки принципово і жорстко не підтримали членство України в НАТО. Незважаючи на те, як би не інтерпретувалися його заяви, це очевидно", - заявив Шамшур.

Крім того, для України, на думку експерта, є серйозною проблемою відсутність у цих обговореннях питання про будь-які гарантії безпеки для України.

"Трамп навіть не пропонує жодних альтернатив, які могли б стати заміною членству в НАТО. Він навіть не говорить про якісь заходи для довгострокової підтримки України. Це свідчить про те, що у нього таких намірів немає", - вважає експерт.

За його словами, українські території після укладення перемир'я між РФ і Україною можуть залишатися під російським контролем десятки років.

"Ми також маємо розуміти: якщо буде досягнуто миру на умовах, коли Росії дозволять зберегти контроль над українськими територіями, навіть якщо це офіційно не визнаватиметься, то це означає тривалу окупацію. Повернення цих земель дипломатичним шляхом стане практично неможливим. Йдеться про те, що українські території можуть залишатися під російським контролем десятки років. Це створює серйозну проблему не тільки для нашого покоління, а й для майбутніх", - заявив Шамшур.

Тому, за його словами, важливо не плекати рожевих чи напіврожевих ілюзій, а чесно оцінювати ситуацію.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб не допустити такого сценарію. І це означає не тільки покладатися на наших партнерів і вимагати від них надзусиль, а й самим мобілізуватися як суспільство і як держава", - резюмував Шамшур.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олега Шамшура Главреду

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання щодо того, чи можливо, чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами.

Нагадаємо, у НАТО підтвердили, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Як повідомляв раніше Главред, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

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Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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