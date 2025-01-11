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Чи здатен Трамп закінчити війну в Україні: експосол пояснив важливий нюанс

Анна Ярославська
11 січня 2025, 03:34
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Україні необхідно не просто припинення війни, а припинення війни на прийнятних умовах.
Олег Шамшур, Владимир Путин, Дональд Трамп,
Олег Шамшур оцінив шанси Трампа закінчити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, соцмережі

Коротко:

  • Реалізація "плану миру" Путіна загрожує Україні новою війною
  • Києву потрібні прийнятні умови миру

Колишній посол України в США і Франції Олег Шамшур оцінив, чи є у новообраного президента США політична воля закінчити війну Росії проти України.

За його словами, 70% українців упевнені, "що прийде Трамп і наведе порядок". Однак, варто пам'ятати, що необхідно не просто припинення війни, а припинення війни на прийнятних для України умовах.

"Якщо буде реалізовано план Путіна для України, хоча б частково, це означатиме, що за деякий час він вдарить знову, і війна, як свого часу писав Енгельс про пруссько-французьку війну, перетвориться на сталу європейську інституцію", - сказав ексдипломат в інтерв'ю Главреду.

Він додав, що партнерам України варто пам'ятати, що зараз на кону не лише безпека Європи, а питання збереження того способу життя, до якого звикли європейці.

"Без глибокої військової поразки Росії це буде абсолютно неможливо", - резюмував Шамшур.

Дивіться відео -Інтерв'ю Олега Шамшура Главреду про заяви Трампа щодо України:

Плани Трампа щодо завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретну дату проведення переговорів він не уточнив.

Раніше стало відомо, що у Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни за 100 днів. Зазначається, що американські чиновники створюватимуть "необхідні умови", щоб Трамп поговорив як із Путіним, так і з Зеленським.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що мирний план Дональда Трампа може запрацювати за кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня.

Інші новини:

Хто такий Олег Шамшур?

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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