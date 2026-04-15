Пожежі, поранені, серед яких діти: Росія завдала удару по Дніпру, перші деталі

Увечері 15 квітня російські війська здійснили атаку на Україну із застосуванням різних типів озброєння. У Дніпрі пролунали вибухи, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку міста із заходу.

Згодом місцеві жителі повідомили про серію вибухів у місті, передали кореспонденти "Суспільного".

За попередньою інформацією начальника Дніпропетровської ОВА, внаслідок атаки виникла пожежа. Постраждали троє людей, серед них двоє малолітніх дітей — хлопчики віком 3 роки та 1,5 року.

У дітей зафіксовано множинні садна, їм надали медичну допомогу, лікування проходитиме амбулаторно. У стані середньої тяжкості госпіталізовано 38-річну жінку.

Згодом стало відомо, що в місті внаслідок удару спалахнула пожежа на території навчального закладу, яку рятувальникам вдалося ліквідувати. Також горіли офісна будівля та гараж, пошкоджено автомобілі.

Крім того, внаслідок атаки зазнали пошкоджень пансіонат для людей похилого віку та восьмиповерхова будівля. На місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.

