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"РФ налагодила величезне виробництво": Катков розкрив потужності України та Росії

Юлія Закрепа
11 червня 2024, 23:36
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Росіяни можуть наближатися на висоті 8-12 км десь на 50 км від лінії фронту й скидати бомбу та робити зенітний маневр.
'РФ налагодила величезне виробництво': Катков розкрив потужності України та Росії
Росія накопичує авіабомби / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков повідомив, що Україна вже використовує західні далекобійні авіаційні бомби GBU-39 та керовані авіабомби Hammer.

Однак, країна-агресорка Росія масштабувала виробництво власних комплектів універсальних модулів планування і корекції польоту, і росіяни виготовляють їх у величезній кількості.

"Україна вже використовує західні далекобійні бомби, що планують, мова йде про JADM. Про це вже офіційно оголошено. Йдеться про те, що Україна використовує авіаційні бомби GBU-39 та французькі керовані авіабомби Hammer. Але річ у тому, що РФ масштабувала виробництво власних комплектів УМПК (універсальний модуль планування і корекції польоту - ред.), і росіяни виготовляють їх у величезній кількості. Питання в тому, що JADM - ER - це новий виріб. Повітряні сили США взагалі не використовують його. Це розробка, яка була створена в австралійському сегменті Boeing. Тобто ці бомби треба виготовляти. Щодо бомб SDB, то ситуація краща, але є відповідний ресурс", - розповів Катков в ефірі "Еспресо".

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За словами військового експерта, в Україні ще є велика кількість радянських авіаційних бомб.

Що відомо про авіабомби GBU-57?

GBU-57 - керована протибункерна авіаційна бомба. GBU-57 створена для знищення цілей, які розташовані глибоко під землею. Виготовляється в США авіабудівним концерном Boeing. Цей вид бомб є найбільшим неядерним боєприпасом на озброєнні Сполучених штатів Америки. При вазі 13,6 тонн вона здатна "заритися" на 60 метрів під землю і на 16 метрів у бетон перед тим, як здетонувати, передає Вікіпедія.

За словами експерта, Україна могла би створити аналог УМПК.

"Різниця полягає в тому, що росіяни можуть свою авіацію використовувати фактично в будь-яких режимах. УМПК скидається з висотного польоту на дальностях 70-80 км. Тобто ворог може наближатися на висоті 8-12 км десь на 50 км від лінії фронту й скидати бомбу та робити зенітний маневр, тобто повертатись. А українська авіація так робити не може, тому що ворог має перевагу в повітрі", - зауважив Катков.

Військовий експерт також додав, що, якщо Україна й буде використовувати аналогічні комплекти УМПК, то в режимі так званого кабрування.

"Тобто літак має підійти на малій висоті, задерти ніс і на гірці викинути аналог УМПК, який піде по траєкторії у ціль. Тому тут трохи інша розробка. І мова йде не про комплект для планування, а саме комплект, який буде вирішувати значно складніші завдання", - пояснив Катков.

Хто такий Олег Катков

Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express

Нагадаємо, що США передасть Україні потужні авіабомби. Пентагон уклав контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA) на суму 23,5 мільйона доларів, який передбачає придбання сенсорів для пошуку засобів радіоелектронної боротьби.

У Росії запустили масове виробництво 3-тонних авіабомб. Стало відомо, що на підприємстві ОПК Нижегородської області запустили масове виробництво 3-тонних авіабомб ФАБ-3000 та збільшили - ФАБ-500 та ФАБ-1500.

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