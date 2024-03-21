У Росії запустили масове виробництво 3-тонних авіабомб: чим це загрожує Україні

На підприємствах у Нижегородській області багаторазово збільшено виробництво авіаційних бомб ФАБ-500, удвічі збільшено виробництво ФАБ-1500.

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Росія почала масово виготовляти авіабомби / колаж: Главред, скріншот: відео Міноборони РФ

У країні-агресорці Росії заявили, що на підприємстві ОПК Нижегородської області запустили масове виробництво 3-тонних авіабомб ФАБ-3000 та збільшили - ФАБ-500 та ФАБ-1500.

Про це було повідомлено під час інспекції міністра оборони РФ Сергя Шойгу підприємств ОПК Нижегородської області, інформують пропагандисти з RT. Керівники підприємств ОПК повідомили міністру, що у лютому розпочалося масове виробництво тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000.

Шойгу також доповіли, що на підприємствах у Нижегородській області багаторазово збільшено виробництво авіаційних бомб ФАБ-500, удвічі збільшено виробництво ФАБ-1500.

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"Якщо говорити про виготовлення артилерійських боєприпасів, то щодо виробництва компонентів до цих боєприпасів обсяг збільшено майже в 22 рази, 75% компонентів відновлюється, що дозволяє нам підтримувати на достатньому рівні постачання снарядів до зони спеціальної військової операції. Тобто ті завдання, які ми ставили рік тому - виконано. Побудовано нові цехи, і вони запрацювали на повну силу", - сказав Шойгу, інформує Interfax.

Він також додав, що підприємства працюють цілодобово, у три зміни і без вихідних.

Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражальною дією яких є дія фугасу. Вони мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі приблизно становить 50%, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що РФ третій день поспіль по Сумах скидає авіабомби. Російські окупанти атакують Сумську область, використовуючи тактичну авіацію. Пізніше стало відомо, що вибух, який чули мешканці Сум, лунав із прикордоння.

Росіяни масово застосовують фугасні авіабомби під Бахмутом. Ворог продовжує тиснути та здійснювати штурмові дії в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, однак зазнає відсічі та втрат. Весь відтінок Бахмутського фронту наразі у вогні.

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