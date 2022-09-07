РФ накрила з Градів пункт видачі гумдопомоги на Запоріжжі: багато загиблих і поранених

РФ завдала удару по Малотокмачці / t.me/starukhofficial

В Запорізькій області російські окупанти завдали вогневого удару по пункту видачі гуманітарної допомоги в селі Малотокмачка Оріхівського району, в результаті є жертви і постраждалі.

Загарбники РФ обстріляли населений пункт з реактивних систем залпового вогню Град, в результаті три людини загинули і п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в Telegram.

За його даними, приблизно о 15:40 ворог обстріляв з РСЗВ двір у Малотокмачці по вулиці Миру, 132.

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"У дворі перебувало 8 цивільних, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу 5 людей важко поранені, їх забрала швидка, 3 вбиті. Обстріл триває", - додав Старух.

Пізніше він уточнив, що кількість поранених зросла до 7 осіб, з них троє - у важкому стані.

Раніше повідомлялося про те, що бійці спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели спецоперацію проти російських окупантів в окупованій Кам'янці-Дніпровській Запорізької області.

В результаті знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму.

"При цьому склад був підірваний вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали-знищені", - вказується в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ знищили колону російської військової техніки та живої сили, яка виїхала з окупованого Маріуполя у бік Запоріжжя.

ЗСУ відпрацювали щодо наведення підпільників інформаційного опору Маріуполя.

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