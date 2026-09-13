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РФ масовано атакує захід України: у кількох областях гримлять вибухи, є поранений

Інна Ковенько
13 вересня 2026, 08:45оновлено 13 вересня, 10:47
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У Франківську є травмований, на Хмельниччині горить підприємство після падіння уламків.
Атака РФ на захід України
Атака РФ на захід України / Колаж: Главред, фото: скриншот, alerts.in.ua

Коротко:

  • РФ масовано атакує захід України ударними дронами
  • У Франківську є травмований, громадський транспорт і вокзал тимчасово не працюють
  • На Хмельниччині уламки дрона спричинили пожежу на підприємстві

Російські війська з ночі 13 вересня масовано атакують західні області України ударними безпілотниками. У кількох регіонах лунають потужні вибухи.

На Хмельниччині уламки ворожого дрона спричинили пожежу, а в Івано-Франківську повідомили про травмованого.

відео дня

Станом на 8:30 атака триває. Повітряні сили повідомляють про рух ударних безпілотників у кількох західних областях.

Що відомо про атаку на Тернопіль

Уранці 13 вересня Тернопіль опинився під атакою російських дронів. У місті близько 07:54 було чути вибухи. Також повідомлялося про роботу ППО.

Перед цим Повітряні сили попереджали про ударні БпЛА над Тернопільщиною, зокрема в районі Теребовлі. Частина дронів рухалася з області в напрямку Прикарпаття.

Водночас місцеві пабліки пишуть, що в місті після вибухів видно дим.

ОНОВЛЕНО 10:41. Як повідомили в ОВА, на Тернопільщині є влучання по обʼєкту транспортної інфраструктури та промисловому приміщенню. Відомо про одного постраждалого

Атака на Івано-Франківськ

Також росіяни зрання атакували Івано-Франківськ. У місті неодноразово лунали вибухи.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що в повітряному просторі району перебували ударні БпЛА противника.

Перші вибухи в Івано-Франківську пролунали близько 07:03. Повітряні сили перед цим попереджали про дрони, які летіли до міста з північного сходу.

О 07:14 у місті знову було чути вибухи, а близько 07:25 пролунала ще одна серія.

Місцеві пабліки після вибухів повідомляють про дим, який видно в Івано-Франківську. Офіційних даних про можливі влучання чи пошкодження наразі немає.

Згодом в ОВА повідомили, що попередньо одна людина отримала травми через ворожу атаку.

"Через ворожу атаку попередньо одна людина травмована. Небезпека не минула! Повітряна тривога триває в Івано-Франківському та Калуському районах! Бережіть себе!" - йдеться в повідомленні.

В місті тимчасово зупинили роботу вокзалу та громадського транспорту. Мер міста Руслан Марцінків зазначив, що обмеження діятимуть до відбою повітряної тривоги. Згодом обмеження скасували.

Вибухи пролунали на Львівщині

Під ударом російських дронів опинилася і Львівщина. Вранці вибухи пролунали у Стрию.

Близько 05:40 у місті оголосили дронову небезпеку. Моніторингові канали повідомляли про ударний безпілотник, який рухався курсом на Стрий.

О 05:55 голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив про дрон, який летів у напрямку міста.

Близько 06:04 у Стрию було чути вибух. Станом на 07:45 повідомлялося, що в місті знову було гучно, попередньо працювала ППО. Водночас ударні дрони продовжували рухатися в напрямку Стрия.

ОНОВЛЕНО 10:44. Як повідомили у міськраді, через атаку РФ пошкоджено багатоквартирний будинок біля об’їзної. Також зафіксували влучання у господарські та житлові будівлі біля вокзалу, а також у господарську будівлю школи в районі Нового світу.

На Хмельниччині уламки дрона спричинили пожежу

Російські безпілотники атакували Хмельниччину з ночі. Вранці в області працювала ППО, лунали вибухи.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, уламки одного зі збитих ворожих безпілотників впали на території підприємства в Хмельницькому районі. Там виникла пожежа.

"Інформація про загиблих та травмованих не надходила", - додав він.

Російська атака на захід України триває. Інформація про наслідки ударів і роботу ППО в регіонах може уточнюватися.

Росія готує удар балістикою по заходу України

Главред писав, що за словами заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького, Москва не просто продовжує масовані ракетно-дронові атаки, а поступово збільшує їхню інтенсивність, намагаючись завдати Україні не лише військових втрат, а й створити масштабні соціально-економічні проблеми.

За оцінками розвідки, до кінця цього року країна-агресорка Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів.

РФ масовано атакує захід України: у кількох областях гримлять вибухи, є поранений
Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - останні новини

Главред раніше писав, що вдень 12 вересня РФ запустила ударні безпілотники по Волинській області. В "Укрзалізниці" повідомили, що ворог влучив по залізниці в Луцьку. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів - жодного постраждалого.

Нагадаємо, що 12 вересня Росія впродовж ночі та ранку завдає безперервних ударів по містах і громадах України. Унаслідок атак є загиблі та десятки постраждалих, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше стало відомо, що у ніч на 12 вересня російські війська атакували Україну ракетами та 129 ударними безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 110 ворожих цілей.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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