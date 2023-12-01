Вночі РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: перші подробиці

Наслідки нічної атаки уточнюються. За попередніми даними, там обійшлося без жертв.

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Росіяни вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Російські окупанти періодично обстрілюють Кривий Ріг, і минула ніч не стала винятком. РФ завдала ракетного удару по місту 1 грудня.

"Ракетою загарбники влучили по Кривому Розгу", - повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, наслідки нічної атаки уточнюються. За попередніми даними, там обійшлося без жертв.

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Крім того, з важкої артилерії російські окупанти обстріляли Мирівську громаду. Потім – Червоногригорівську. Туди прилетіло понад півдесятка снарядів.

За словами глави ОВА, на решті території області було спокійно, без ворожих атак.

Як повідомляв Главред, в ніч на п'ятницю, 1 грудня, в південних і східних регіонах була оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації. У Повітряних силах повідомили про рух ракет у напрямку Кривого Рогу та Кропивницького.

Зокрема, за даними військових, у напрямку Кривого Рогу летіли дві ракети. Повідомлялося про вибух у Кропивницькому.

За даними Повітряних сил, в результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одна керована авіаційна ракета Х-59. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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