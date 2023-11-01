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РФ може бити ракетами з Новоросійська: генерал СБУ розкрив тривожний сценарій

Олексій Тесля
1 листопада 2023, 17:03
Відтягування Росією флоту в Новоросійськ є позитивним моментом, вважає Віктор Ягун.
Ягун
Віктор Ягун спрогнозував долю ЧФ / Колаж: Главред: Фото: flot.com, Facebook

Незважаючи на те, що окупанти РФ виводять свої кораблі з акваторії Криму, вони можуть завдавати з їх допомогою ударів по Україні навіть з Новоросійська, заявив генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.

"Але наші морські дрони довели, що вони дістають і до Новоросійська, принаймні, в акваторії вже були удари. Сховатися на даний момент Росія може хіба що десь в глибині Азовського моря, ближче до російської території, хоча я сумніваюся, що наші і туди не доберуться", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Експерт пояснив, що країні-агресору Чорноморський флот потрібен для того, щоб стратегічно впливати на ситуацію в тих чи інших країнах Африки та Азії.

"Ситуація змінюється, і я не думаю, що Росії після її поразки дозволять тримати флот у тому складі, в якому він є. Можливо, Росії дозволять мати корвети, але не більше. Ніяких великих фрегатів, крейсерів, підводних човнів з ракетним озброєнням точно не буде", - упевнений він.

Колишній заступник голови СБУ вважає, що відтягування Росією флоту в Новоросійськ є позитивним моментом.

"Росіяни розуміють, що тепер їм небезпечно перебувати і в Севастополі. Але я дуже сумніваюся, що ЧФ РФ збережеться в тому вигляді, в якому він є зараз", - додав Ягун.

Дивіться відео - чат з Віктором Ягуном в Главреді:

Раніше повідомлялося, що обидва фрегати типу Адмирал Григорович Чорноморського флоту пішли з Новоросійська. Про це свідчать супутникові знімки порту Новоросійська від 15 жовтня, опубліковані OSINT-дослідником MT Anderson. Помічені 3 МРК проекту 21631 "Буян-М" і "Циклон". Також повідомляється про двох підводних човнах проекту 636, трьох - "Варшавянок".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 жовтня ЗСУ підтвердили підрив корабля "Павел Державин" на морській міні.

Як відомо, Росія в умовах загрози з боку ЗСУ перебазує свої кораблі в Новоросійськ.

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Чорне море Чорноморський флот Новоросійськ Віктор Ягун війна Росії та України
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