Калібри, Іскандери, Кинджали: стало відомо, скільки ракет є в запасі у РФ

У країни-агресора є орієнтовно 870 ракет, які можуть вражати об'єкти на відстані в понад 350 кілометрів.

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Вадим Скібіцький розповів, скільки у РФ є ракет для атак по Україні / Колаж: Главред, фото: РБК-Україна, МО РФ

Українців неодноразово попереджали, що взимку російські окупанти посилять ракетні удари по Україні. У Головному управлінні Міноборони розповіли, скільки ракет залишилося в запасі у країни-агресора РФ.

За даними української розвідки, зараз в Росії в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного і стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстані в понад 350 кілометрів, передає РБК-Україна.

Генерал-майор Вадим Скібіцький уточнив, що у РФ є орієнтовно:

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165 "Калібрів";

160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною;

290 одиниць "Іскандер-М" і " Іскандер-К";

80 "Кинджалів";

150 ракет Х-22 / Х-32.

У минулому році показники запаси ракет у РФ були майже такі самі. За словами Скібіцького, це говорить про те, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет і підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу.

"Зрозуміло, що використовувати повністю свої ракети росіяни теж не можуть - щонайменше 30% вони повинні залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі та не доб'ються результату - тоді знову хтось полетить з посади", - додав представник ГУР.

РФ готує ракетні удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що РФ може атакувати Україну ракетами. Він назвав міста, які перебувають під загрозою удару. Він зазначив, що значна небезпека зберігається в таких регіонах: Сумська, Чернігівська, Херсонська та Донецька області, а також Харків, Запоріжжя, Херсон.

Російські окупанти можуть одночасно запускати по Україні до 56 крилатих ракет типу "Калібр". Про це заявила керівник пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Російські окупанти взимку, найімовірніше, завдаватимуть ударів по інфраструктурі, яка забезпечує цивільне заселення, зокрема, по об'єктах енерго-та водопостачання. Але вони можуть бити також по лікарнях і навчальних закладах, і таких намірів країна-агресор Росія навіть не приховує. Про це розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.

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