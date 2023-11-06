РФ готує потужні удари: генерал ЗСУ назвав терміни та ймовірні цілі атак ворога

Окупанти відновлюють запас крилатих ракет, попередив Ігор Романенко.

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Ігор Романенко попередив про загрозу нових ракетних ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

Окупанти РФ запровадили режим "економії" боєголовок і відновили запас крилатих ракет певного типу до рівня початку повномасштабного вторгнення, заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Як підкреслив він в інтерв'ю Obozrevatel, країна-агресор готується до нових ракетних обстрілів України.

"Йдеться не лише про збільшення можливостей нашої протиповітряної та протиракетної оборони, а й про підготовку противника до розширення агресії та нанесення ударів. Тому сказати, що ця зима буде легше, я не можу", - підкреслив український генерал.

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Він уточнив, що під час останніх повітряних атак по Україні Росія в основному використовувала дрони, керовані бомби, баражуючі боєприпаси і так звані дрони-"газонокосарки".

При цьому окупанти продовжували бити по Україні ракетами, але запускали їх тільки з літаків Су-30 і Су-35. У той же час пусків боєголовок повітряного базування зі стратегічних бомбардувальників Ту-60 і Ту-95МС, на зразок ракет Х-101 і Х-555, майже не спостерігалося.

"Тобто триває їх накопичення. При цьому в Росії розширюється виробництво більш точних ракет, таких як Х-101. Запаси цих ракет доведені до рівня початку війни", - додав Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні

Раніше у ЗСУ попередили про збільшенні масованих атак РФ після настання холодів. Наталія Гуменюк повідомила, що кількість масованих обстрілів України може зрости після настання зимових холодів.

Нагадаємо, раніше РФ атакувала дронами цивільні об'єкти Харків. Окупанти потрапили по цивільній інфраструктурі в Харкові та населеному пункті Харківського району, повідомили в ОВА.

Через атаку "Шахедів" у Славуті пошкоджено багато будівель. Російські окупанти атакували Хмельницьку область "шахедами", які були збиті недалеко від Хмельницької АЕС.

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