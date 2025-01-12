РФ націлилася на чотири регіони України: генерал розкрив плани Путіна

На сході України активність ворога посилюється, окупанти просуваються далі.

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ЗСУ дають відсіч росіянам / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, Міноборони РФ

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Активізація РФ стосується двох напрямків

Триває наполеглива боротьба за інші регіони

Загострення з боку Росії вже почалося, воно стосується двох напрямків, найбільш пріоритетних для диктатора РФ Володимира Путіна - це український східі Курщина, заявив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко.

"На сході України активність ворога посилюється. Окупанти фактично зайняли Курахове і просуваються далі в бік Дачного. Але головною метою для росіян залишається Покровськ. Захищаючи Курахове, ми виграли певний час, але достатньо сил на те, щоб зупинити просування супротивника, у нас, на жаль, поки що немає. Ситуація складна. щоб силовим шляхом легітимізувати чотири області України, які він "записав" у конституцію РФ", - наголосив він в інтерв'ю ТСН.

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Водночас експерт пояснив, що від Луганської області під контролем України мало що залишилося. Триває наполеглива боротьба за інші регіони, на які націлився російський диктатор.

"Думаю, що поки що для наступу на Запоріжжя і Дніпро у ворога не вистачає сил. Армії Путіна завдано великих втрат. Звісно, противник веде бойові дії на цих напрямках малими силами, але це дії винятково тактичного рівня, тому що для стратегічного наступу сил у росіян не вистачає, а от плани щодо можливого наступу, безумовно, є", - додав Романенко.

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Раніше повідомлялося про те, що армія РФ хоче оточити Покровськ. З кінця грудня 2024 року російська армія активізувала наступальні операції на Покровському напрямку.

Представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що ЗСУ повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів.

Як повідомляв Главред, російські війська активізували спроби "зрізати" Времевський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка - Благодатне - Сторожове. Мета ворога - оточити Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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