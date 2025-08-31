РФ може влаштувати прорив на сотні кілометрів: з'явився тривожний прогноз

Росіяни нарощують потенціал нанесення повітряного удару по Україні, підкреслив Віталій Кулик.

РФ може готувати удар на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Важливе із заяв Кулика:

Окупанти РФ мало використовували військову техніку, а здебільшого накопичували її

Йдеться про загрозу просування ворога на сотні кілометрів

Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив про те, що останнім часом окупанти РФ мало використовували військову техніку, а здебільшого накопичували її.

"А це свідчить про очікування можливості здійснити прорив, причому не тактичний прорив, який ми спостерігали нещодавно (під Добропіллям, - ред.), а оперативний, що відбуватиметься за участю танкових з'єднань", - пише він у матеріалі на Главреді.

На думку експерта, йдеться про просування не до десяти кілометрів, а на сотні кілометрів, що є серйозною загрозою.

Він також зазначив, що росіяни нарощують потенціал нанесення повітряного удару по Україні.

"Наскільки я розумію, зараз росіянам немає сенсу витрачати значну частину арсеналу, і вони чекатимуть вікна можливостей для наступу. А якщо наступу не буде, ворог укотре використає повітряний потенціал для удару по Україні перед опалювальним сезоном", - додав Кулик.

Наступ РФ на фронті: що кажуть у ЗСУ

Представник об'єднаного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що російські війська продовжують штурмові дії на лінії фронту, проте їхні ресурси поступово виснажуються. За його словами, у лавах окупантів уже відчувається брак живої сили для ведення активних наступальних операцій. Він також не виключає, що з настанням осені темпи атак можуть істотно знизитися.

Раніше повідомлялося про те, що літній наступ РФ із тріском провалився. На початку літньої кампанії ворог мав близько 110 тис. військових, зараз, за словами представника ОСГВ "Дніпро", їхня кількість зменшилася.

Як повідомляв Главред, російські окупанти одночасно тиснуть на кількох напрямках, прагнучи прориву до Покровська. Боєць Сил оборони з позивним "Мучний" повідомив, що ЗСУ втратили контроль над одним населеним пунктом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські війська, які раніше просунулися під Добропіллям у Донецькій області, опинилися в оточенні. За словами спікера оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктора Трегубова, українські військові вже відбили частину захоплених територій і ліквідують окупантів.

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

